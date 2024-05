Gatillaron y golpearon a un taxista en Regina: cansados de los ataques exigen mayor seguridad

Este viernes un taxista fue engañado por un falso pasajero: hizo que se detuviera, lo amenazó, gatilló y le robó la recaudación del día y su celular. Ahora los choferes de Villa Regina exigen a la Justicia, seguridad. Este hecho se sumó a otros tres robos que sufrieron los trabajadores durante el fin de semana.

La madrugada del viernes se convirtió en una pesadilla para un taxista, cuando un hombre que se hizo pasar por un cliente, se subió al auto y le indicó, primero, una dirección, luego otra. «Se subió en calle Roca y me dijo que lo lleve hasta la calle Colón y Entre Ríos. Me cambió el recorrido dos veces, cuando lo modifica por segunda vez yo me quise volver y él me agarró del cuello y me llevó a 200 metros antes de llegar a la zona de cuatro Esquinas«, indicó la víctima a través de una entrevista realizada por La Comuna Regina.

Allí el delincuente le pegó y lo gatilló dos veces, luego le quitó la recaudación que había hecho en el día y su celular. Ya es la segunda vez que el hombre debe sufrir un ataque de este tipo, por ello hoy se encuentra en la ciudad judicial junto a otros taxistas que exigen Justicia y Seguridad.

Detuvieron al hombre que le robó al taxista

El sábado la Brigada de Investigaciones de Regina, en conjunto con el COER y el personal de Criminalística, llevaron a cabo dos allanamientos entre las 8.30 y las 11 en distintos puntos de Chichinales.

Dos fueron en el barrio Otto Krause, uno en Villa del Parque y el restante en una chacra. Precisamente, en ese último lugar se detuvo a un sujeto de 26 años. Se trata de la persona que habría recibido la transferencia del dinero robado a uno de los taxistas a través de la aplicación Mercado Pago.

La detención del principal sospechoso se desencadenó alrededor de la 1 de la madrugada de hoy a partir de que la policía tomara conocimiento que el sujeto de 35 años, muy conocido en el ambiente delictivo, se encontraba entre la estación de servicio YPF (de avenida Rivadavia e Inmigrantes) y el predio de artesanos de la plaza Primeros Pobladores.

Cuando efectivos de la Quinta arribaron al lugar no pudo ser encontrado, pero minutos más tarde logró ser ubicado en una vivienda de calle Los Nogales del barrio La Graava.

Se trata de una persona con varios ingresos a las unidades policiales por distintos delitos como robo de cables y también por ataque similares a otros taxistas, incluso contaría con una condena por esto último y este año habría recuperado su libertad (posterior a la audiencia judicial se brindará su identidad).

Los detenidos permanecen a disposición de la Fiscalía de Villa Regina y en este momento se está llevando a cabo la audiencia de formulación de cargos contra los dos imputados. Además de la calificación el juez también deberá resolver, en caso que la Fiscalía lo solicite, si ambos continuarán con prisión preventiva mientras dure el proceso penal o, si por el contrario, recuperan su libertad o bajo una serie de medidas cautelares menos gravosas como prohibición de acercamiento, entre otras.

Con información de La Comuna Regina