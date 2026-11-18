Tras semanas de hermetismo y tareas de inteligencia, Gendarmería Nacional dio a conocer el contenido exacto del millonario cargamento de contrabando que había sido interceptado en un paso cordillerano de Neuquén, en cercanías de la Ruta Provincial 23. El operativo forma parte de una causa federal que investiga a una organización narcocriminal y de comercio ilegal que utilizaba rutas alternativas hacia Chile debido a la intransitabilidad del Paso Cristo Redentor.

La investigación, instruida por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, se originó a partir de una serie de procedimientos iniciados el mes pasado en territorio neuquino, donde se incautaron inicialmente 301 cajas de cigarrillos. Las tareas de campo, análisis de información y escuchas telefónicas permitieron destramar el funcionamiento de la red y descubrir una modalidad de envíos postales desde Mendoza hacia Neuquén utilizando al principal sospechoso como remitente.

El hallazgo en Arroyo del Arco y los allanamientos

El caso cobró nuevo impulso cuando efectivos policiales y de la Agrupación Pulmarí detectaron 25 cajas de mercadería sospechosa ocultas en una zona de difícil acceso, en un cañadón del sector Arroyo del Arco —a unos dos kilómetros de la Ruta 23—. De ese total, 23 bultos se encontraban herméticamente cubiertos con nylon negro, y las etiquetas revelaban que parte de la carga tenía como destino la ciudad de Zapala.

Los investigadores analizan por estos días la conexión directa entre este acopio y otro procedimiento realizado el mismo día en las inmediaciones del Paso Internacional Pino Hachado.

La carga fue detectada en el Paso Arroyo del Arco.

Con los datos recabados, el Magistrado interviniente libró un total de seis órdenes de allanamiento en las provincias de Mendoza, Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Durante los procedimientos, realizados con la colaboración de ARCA (Dirección Regional Aduanera de Cuyo), se logró el decomiso de 130.050 paquetes de cigarrillos de origen brasileño y paraguayo, 2.160 unidades de pirotecnia, 5 vehículos, artículos de bazar y de cuidado personal, equipos de comunicación y tecnología (2 antenas satelitales, 3 equipos VHF/Handy y 20 celulares) y 600 dólares estadounidenses.

Detenidos y millonario aforo

Como resultado de los operativos coordinados en la región —en los que participaron los escuadrones 31 «Las Lajas» y 32 «Aluminé», junto a las unidades de investigaciones de Zapala y Neuquén—, cinco personas quedaron detenidas por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Según estimaciones oficiales, la totalidad de los elementos y la mercadería de contrabando secuestrada asciende a un aforo superior a los 329 millones de pesos argentinos. La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que no descarta nuevas medidas y detenciones en las próximas horas.