La crisis interna en la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de Neuquén escaló este miércoles 18 de noviembre con la incorporación de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) al reclamo para que Carlos Quintriqueo renuncie a la Secretaría General. La Asociación Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) convocó a una conferencia de prensa al mediodía en su sede sindical junto a CTERA, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) y referentes de organizaciones sociales y sindicales, con el objetivo de exigir la dimisión del dirigente y repudiar la vuelta de Jorge Omar Sobisch.

El pronunciamiento nacional refuerza la ofensiva iniciada el martes 17 por los sindicatos docentes y judiciales de la provincia, quienes declararon incompatible con la representación obrera el acuerdo político sellado entre Quintriqueo —presidente del partido Más por Neuquén— y el exmandatario del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

La ruptura golpea de lleno a la conducción surgida hace apenas dos semanas de las elecciones celebradas entre el 3 y el 4 de noviembre, instancia en la que la Lista 10 de unidad le otorgó a Quintriqueo más del 80% de los votos y su continuidad al frente de la central. Aquel armado electoral reunió a ATEN y SEJUN junto con ATE, SIAP, APA y AJEPROC, entre otras organizaciones, y dejó una de las secretarías adjuntas en manos de la dirigente docente Cintia Galetto.

El respaldo de CTERA y el límite histórico de Carlos Fuentealba

La conducción provincial de ATEN cuestionó la doble pertenencia gremial y partidaria del titular de Más por Neuquén. «No es compatible estar de los dos lados: representar a los trabajadores y aliarse políticamente con quien fue el máximo represor de nuestra clase trabajadora», sentenció el sindicato docente en su convocatoria oficial.

También destacaron el acompañamiento de la federación nacional docente en la exigencia de renuncia, una postura que el gremio provincial definió como «coherente con su acompañamiento incondicional a Sandra y sus hijas y a aten, durante todos estos años de lucha por Justicia Completa».

Asimismo, volvieron a recordar el asesinato del maestro Carlos Fuentealba: «Desde el 4 de abril de 2007 nos falta un maestro. ¡Carlos Fuentealba Presente! Sobisch Nunca Más».

ATEN calificó el entendimiento con Sobisch como un hecho «inesperado y repudiable» y recordó que durante 19 años sostuvo la responsabilidad política del exgobernador en el crimen de Fuentealba. «No se puede separar la política sindical de la partidaria en un punto tan sensible e irreconciliable», advirtió la organización, tras afirmar que respaldar a quien «reprimió» y «persiguió» a los trabajadores implica «la superación de un límite inaceptable» que «echa por tierra las luchas históricas de la CTA». También habían repasado los intentos de privatizar el EPEN, el EPAS y el Banco Provincia del Neuquén (BPN) durante las gestiones sobischistas.

La postura de SEJUN y la advertencia de abandonar la central

En sintonía con ATEN y la conducción nacional de CTERA, el Sindicato de Empleados Judiciales de Neuquén (SEJUN) se sumó a la conferencia de prensa de este miércoles luego de fijar una postura bajo la consigna «no hay unidad posible». La organización judicial sostuvo que, «en un contexto nacional de ajuste y pérdida de derechos resulta absolutamente incompatible con la defensa de la clase trabajadora poner una estructura partidaria a disposición de quien fuera el principal responsable político del operativo Arroyito», donde fue asesinado Fuentealba.

En su pronunciamiento, SEJUN definió las administraciones de Sobisch por la «represión, persecución sindical, corrupción, vaciamiento e intentos de privatización del Estado neuquino» y señaló que el acercamiento electoral contradice los principios históricos de la CTA y las luchas de los sindicatos que la integran. Además, anticipó una ruptura orgánica al anunciar que los sectores que obtuvieron el triunfo en los comicios del 3 de noviembre se retirarán de la central ante lo que calificaron como una «gravísima traición a los principios que nos dieron origen».

Por su parte, la conducción provincial de ATEN ratificó que su exigencia de dimisión contra Quintriqueo reviste carácter «indeclinable» y explicó los fundamentos de su participación en las elecciones internas de noviembre. «Hemos integrado la Lista 10 de la CTA en un esfuerzo unitario que creíamos necesario», precisó el gremio en referencia al escenario nacional de «ajuste, pérdida de derechos y represión» que, según remarcaron, resulta inconciliable con la alianza política sellada con el exmandatario.

El acto de Quintriqueo, Sobisch y Peláez en el Paseo de la Costa

En paralelo al reclamo gremial, Quintriqueo encabezó una conferencia de prensa en el Paseo de la Costa de la capital neuquina junto a Jorge Sobisch y al presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) provincial, Juan Peláez, en un encuentro con militantes, los diputados provinciales Gerardo Gutiérrez, Juan Sepúlveda, Federico Méndez y César Gass, y el parlamentario del Mercosur Fabricio Casino. Durante la actividad, Sobisch quedó presentado oficialmente como candidato a gobernador por Más por Neuquén, mientras que Quintriqueo confirmó que encabezará la lista de diputados provinciales del frente.

«La verdad es que hoy venimos a presentar este frente electoral, que va a encabezar Jorge Sobisch como candidato a gobernador. Creo que lo que nos fue llevando a este encuentro es la necesidad que hoy padece nuestro pueblo, los neuquinos y las neuquinas», afirmó el dirigente sindical, quien además aseguró que el exgobernador «rechazó una oferta tentadora por parte del gobierno libertario» y llamó a construir un gobierno con poder suficiente para poner límites a quienes se llevan la riqueza de la provincia.

Durante su intervención, Sobisch convocó a dar el debate político y electoral frente al escenario de los próximos 30 años y reclamó defender los recursos naturales neuquinos para evitar un saqueo sin valor agregado.

«Nos ha quedado una provincia que, de cara a los próximos 30 años, si no hacemos lo que tenemos que hacer, nos vamos a arrepentir de haber tenido la oportunidad de dar el debate y también, por qué no, de dar la lucha, como sabemos hacerlo: en las urnas», expresó el exmandatario. A su turno, Peláez destacó que el equilibrio político produce equilibrio institucional y reclamó que los comicios representen «una alternativa real de poder» y no «una puesta en escena, una pantomima o un acto meramente formal de ir a votar», mientras que Quintriqueo cerró con un pedido para que la campaña «tenga los códigos de la discusión en la política y no del apriete».