El procedimiento estuvo a cargo de los efectivos de la Comisaría 5° de Villa Regina. Foto: Archivo.

El hombre fue detenido por efectivos de la Comisaría 5° durante la madrugada de este miércoles en Villa Regina. Era buscado por la Justicia de Tucumán y su pedido de captura estaba vinculada a una causa por robo agravado en grado de tentativa.

El procedimiento se concretó alrededor de las 5.45 en la intersección de las calles Florencio Sánchez y Chacabuco, donde los efectivos realizaban tareas de prevención e identificación de personas.

El hombre de 31 años, fue interceptado por los uniformados en el marco de esos controles. Al verificar su identidad, los policías detectaron que registraba un requerimiento judicial activo en Tucumán.

Cómo fue el procedimiento

Tras consultar los datos filiatorios en el sistema informático, los efectivos confirmaron que el pedido de captura había sido solicitado por la Cámara Penal de Tucumán, en el marco de un expediente por robo agravado en grado de tentativa.

Ante esta situación, los policías procedieron a su inmediata aprehensión y lo trasladaron hasta la sede de la Comisaría 5°, donde quedo alojado a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.

Ahora deberán avanzar con los trámites correspondientes a partir del requerimiento emitido por la Justicia tucumana.