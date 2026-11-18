El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Luis Albrieu firmaron el acuerdo para avanzar con las obras en Villa Regina. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

Villa Regina tendrá dos nuevas obras de infraestructura que buscan ampliar los espacios deportivos y mejorar la seguridad vial. Se trata de la construcción de un nuevo polideportivo en el oeste de la ciudad y de una bicisenda sobre avenida General Paz, que permitirá conectar la ciudad con el balneario de la Isla 58.

Las iniciativas fueron anunciadas e impulsadas en conjunto por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Luis Albrieu. Ambos proyectos forman parte de una agenda de obras para la localidad, aunque cuentan con distintas fuentes de financiamiento y etapas de ejecución.

El polideportivo se financiará con fondos del Bono VMOS y tendrá una inversión anunciada de $6.500 millones (US$ 4.113.924 al tipo de cambio de hoy). Por su parte, la primera etapa de la ciclovía contará con una inversión de $732.283.903 (US$ 463.470 al tipo de cambio de hoy).

Un polideportivo de más de US$ 4.000.000 con fondos del Bono VMOS

Uno de los proyectos más importantes es la construcción de un nuevo gimnasio polideportivo en el sector oeste de Villa Regina, sobre el predio del Púlmon Ecológico, ubicado en la intersección de las calles Onas y Yaganes.

A través de sus redes sociales, el gobernador Alberto Weretilneck destacó que, después de 30 años, la ciudad volverá a contar con una gran obra deportiva. Según informó, la inversión provincial será de $6.500 millones y el edificio tendrá más de 1.700 metros cuadrados.

Así será el nuevo polideportivo que tendrá más de 1.700 metros cuadrados y contará con espacios para distintas disciplinas. Foto: Gentileza Gobierno de Río Negro.

En cuanto al proceso de licitación, se presentó una unica oferta correspondiente a la empresa Zigma SA, que cotizó los trabajos en $4.984 millones (US$ 3.154.430 al tipo de cambio de hoy)

El mandatario provincial señaló que el espacio estará destinado al deporte, la recreación y la vida en comunidad. Además, acompañó el anuncio con una definición política: «La defensa también nace acá».

La obra se financiará con recursos provenientes del Bono VMOS, vinculado al desarrollo de Vaca Muerta Sur y los acuerdos alcanzados entre la Provincia y las empresas petroleras.

El proyecto contempla una gimnasio central con canchas reglamentarias para la práctica de básquet, vóley y handball, con sus respectivos bancos de suplentes. También contará con tribunas con capacidad para más de 300 espectadores.

Además, el edificio tendrá vestuarios con duchas, sanitarios adaptados para personas con movilidad reducida, sala médica, boletería, cocina, buffet, dependencias para árbitros y depósitos para guardar materiales deportivos.

De esta manera, la infraestructura apunta a recibir competencias deportivas, actividades recreativas y encuentros comunitarios, además de ampliar las posibilidades de acceso al deporte para las instituciones y familias de Villa Regina.

La bicisenda que conectará la ciudad con la Isla 58: una inversión provincial de más de US$ 460.000

El segundo proyecto está relacionado con la construcción de una bicisenda sobre avenida General Paz. La iniciativa contempla un recorrido total de aproximadamente 5.800 metros, que permitirá unir el núcleo urbano de Villa Regina con el balneario de la Isla 58.

La primera etapa comprende la ejecución de 1.520 metros y cuenta con una inversión provincial de de más de $732 millones (US$ 463.470 al tipo cambio de hoy). El convenio para avanzar con los trabajos fue firmado por Weretilneck y Albrieu durante una visita del gobernador a la ciudad.

Así será la bicisenda sobre avenida General Paz, una obra que busca conectar la ciudad con el balneario de la Isla 58. Foto: Gentileza Municipalidad de Villa Regina.

La obra busca brindar mayor seguridad a quienes utilizan la bicicleta para trasladarse o realizar actividades recreativas, especialmente en un sector donde se registraron distintos siniestros viales. Durante el anuncio, el intendente destacó que se trata de un proyecto esperado durante muchos años por los vecinos. Por su parte, Weretilneck consideró que era una intervención necesaria para la localidad.

La iniciativa también tiene un componente vinculado con un reclamo familiar que se sostuvo durante años y que tuvo como protagonista a César Alarcón, padre de Evelyn Alarcón, la policía que perdió la vida en un siniestro vial en 2021.

César Alarcón y la lucha por una bicisenda tras la muerte de su hija

La construcción de la bicisenda sobre avenida General Paz tiene una historia detrás. César Alarcón, padre de Evelyn Alarcón, fue uno de los principales impulsores del reclamo para que se construyera un espacio seguro para quienes circulan en bicicleta por ese sector de Villa Regina.

Evelyn era cabo de la Policía de Río Negro y murió el 5 de abril de 2021, cuando circulaba en bicicleta por la banquina de avenida General Paz, en dirección a la Isla 58. Fue embestida desde atrás por una camioneta Chevrolet S10 cuyo conductor escapó del lugar sin asistirla.

Por el hecho, Aldo Francisco De Toffol fue condenado a cinco años de prisión y diez años de inhabilitación para conducir. Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la condena al rechazar un recurso presentado por la defensa.

En febrero de 2023, la familia de Evelyn volvió a reclamar ante la Justicia para que el condenado cumpliera su pena en prisión efectiva, luego de que su defensa solicitara el beneficio de la prisión domiciliaria.

Además del pedido de justicia, César sostuvo durante años el reclamo por una bicisenda que evitara nuevos hechos similares. Su participación en el acto en el que se firmó el convenio para avanzar con la primera etapa de la obra representó un momento significativo en esa lucha.