En Neuquén se lanzó oficialmente la Tarifa Neuquina, una iniciativa provincial que apunta a aliviar el costo de la electricidad para los hogares.

El programa contempla un descuento del 30% en las facturas, aplicable tanto sobre el cargo fijo como el variable. Según informó el Gobierno, el beneficio alcanzará a los usuarios residenciales que cumplan con los requisitos establecidos en la normativa.

Tarifa Neuquina: cómo inscribirse al beneficio

En este sentido desde la Cooperativa CALF compartieron un detalle de cómo acceder al beneficio. Explicaron que hay tiempo para registrarse online hasta el día 19 inclusive y de esta forma obtener el descuento en diciembre.

En caso de que el registro se realice después del día 19, la solicitud se procesará recién al mes siguiente.

Los interesados en anotarse deberán: