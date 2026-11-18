El encuentro se enmarca en el programa provincial Punto Río Negro y cuenta con el respaldo de Gustar, una iniciativa articulada entre las secretarías de Turismo, Cultura y Agricultura de la Nación. Foto: gentileza.

Bajo el lema de «Origen & Evolución», se reunirán chefs de trayectoria nacional, productores y especialistas del sector. La propuesta es impulsada por la Agencia de Desarrollo Económico con el acompañamiento de la mesa nacional Gustar.

«La provincia tiene una matriz productiva diversificada y una identidad propia que también queremos expresar a través de nuestra gastronomía», destacó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.

El funcionario remarcó que el objetivo es que «nuestros productos ganen reconocimiento, que la cocina rionegrina tenga cada vez más proyección y que ese crecimiento genere nuevas oportunidades para quienes producen y trabajan en cada región».

Cronograma completo: qué actividades habrá en el Foro de Identidad Gastronómica en El Bolsón

Las actividades comenzarán ambos días a las 9:30 y tendrán dos paneles por jornada. El primer panel abordará las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen para proteger productos como la sidra y el aceite de oliva. Participarán Xavier Aguirre, de Txapela Sidra; Alfredo Baroni, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo; y Adriana Cimes, de la Universidad Nacional del Comahue.

El segundo panel estará dedicado a la alta cocina argentina con producto local y al desafío de reflejar el territorio en cada plato. Disertarán los chefs Patricio Negro, nacido en Viedma y con trayectoria en Mar del Plata; Matías Gutiérrez, chef ejecutivo del restaurante Abrasado en Mendoza; y Leonardo Perazzolli, oriundo de Villa Regina y referente gastronómico de Las Grutas. Por la tarde, los cocineros realizarán showcookings junto a productores locales.

Cronograma día 1.

En la segunda jornada, el tercer panel tratará sobre la internacionalización de la gastronomía argentina. Expondrán Facundo Macarrón, de Cancillería; Martín Giralda, director nacional de Marca País; y Lucio Bellora, creador de Bariloche a la Carta. En el cuarto panel, la ingeniera agrónoma Magui Choque Vilca disertará sobre la formación desde la cocina regional.

Cronograma día 2.

Las actividades culminarán el 27 de noviembre por la tarde con visitas a establecimientos productivos de la región y un encuentro final en Cabaña Mico a las 20.