Se viene la segunda edición del Foro de Identidad Gastronómica, esta vez en El Bolsón
La cocina rionegrina volverá a reunir a sus protagonistas en la cordillera. El Gobierno de Río Negro realizará la segunda edición del Foro de Identidad Gastronómica, un encuentro que se llevará a cabo el 26 y 27 de noviembre en la Casa del Bicentenario de el Bolsón, ubicada en Roca 644.
Bajo el lema de «Origen & Evolución», se reunirán chefs de trayectoria nacional, productores y especialistas del sector. La propuesta es impulsada por la Agencia de Desarrollo Económico con el acompañamiento de la mesa nacional Gustar.
«La provincia tiene una matriz productiva diversificada y una identidad propia que también queremos expresar a través de nuestra gastronomía», destacó el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy.
El funcionario remarcó que el objetivo es que «nuestros productos ganen reconocimiento, que la cocina rionegrina tenga cada vez más proyección y que ese crecimiento genere nuevas oportunidades para quienes producen y trabajan en cada región».
Cronograma completo: qué actividades habrá en el Foro de Identidad Gastronómica en El Bolsón
Las actividades comenzarán ambos días a las 9:30 y tendrán dos paneles por jornada. El primer panel abordará las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen para proteger productos como la sidra y el aceite de oliva. Participarán Xavier Aguirre, de Txapela Sidra; Alfredo Baroni, ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Cuyo; y Adriana Cimes, de la Universidad Nacional del Comahue.
El segundo panel estará dedicado a la alta cocina argentina con producto local y al desafío de reflejar el territorio en cada plato. Disertarán los chefs Patricio Negro, nacido en Viedma y con trayectoria en Mar del Plata; Matías Gutiérrez, chef ejecutivo del restaurante Abrasado en Mendoza; y Leonardo Perazzolli, oriundo de Villa Regina y referente gastronómico de Las Grutas. Por la tarde, los cocineros realizarán showcookings junto a productores locales.
En la segunda jornada, el tercer panel tratará sobre la internacionalización de la gastronomía argentina. Expondrán Facundo Macarrón, de Cancillería; Martín Giralda, director nacional de Marca País; y Lucio Bellora, creador de Bariloche a la Carta. En el cuarto panel, la ingeniera agrónoma Magui Choque Vilca disertará sobre la formación desde la cocina regional.
Las actividades culminarán el 27 de noviembre por la tarde con visitas a establecimientos productivos de la región y un encuentro final en Cabaña Mico a las 20.
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