Gustavo Benites será el árbitro de Sarmiento - Cipolletti en La Banda. (Foto: José Scalzo)

Cipolletti ya conoce quién será el árbitro de la semifinal de ida de la reválida del Federal A en la que visitará a Sarmiento de La Banda y también el horario.

El Albinegro enfrentará a los santiagueños el domingo desde las 19:30 con el arbitraje del salteño Gustavo Benites, que ya lo dirigió recientemente.

El juez estuvo en los partidos que Cipo tuvo como visitante en los cuartos de final y la semifinal por el primer ascenso contra Sol de América en Formosa y Alvarado en Mar del Plata.

En el primero, expulsó cerca del final a Nicolás Trejo en una decisión correcta, por doble amarilla. En el segundo, la jugada más discutida fue un offside inexistente que le cobró a los marplatenses, aunque la mayor responsasiblidad fue del asistente.

La otra semifinal será ese mismo día más temprano. A las 17, Douglas Haig recibirá a Olimpo en Pergamino con el arbitraje del chaqueño Guillermo González.

Cipolletti y Olimpo tienen ventaja deportiva en sus respectivas series y definirán de locales el domingo 29/11. Si ambos pasan a la final, el Albinegro jugará la vuelta en La Visera, ya sin ventaja deportiva.