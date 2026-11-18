A mediados de octubre, el gobierno nacional restringió el programa Remediar, que brindaba acceso y cobertura de medicamentos esenciales a través de su distribución directa a los centros de salud, mediante la derogación de la resolución. A esto se sumó la disminución de provisión de preservativos a las jurisdicciones provinciales por parte del Estado Nacional. El Profarse, el único laboratorio farmacéutico público de la Patagonia, firmó un convenio con la obra social provincial Ipross para proveerlos a los afiliados.

“La idea es estar presente en las políticas públicas de salud teniendo en cuenta el contexto nacional. Cuando se complejiza todo, acá estamos”, advirtió la farmacéutica Marne Livigni, gerenta general de Profarse que insistió en la necesidad de diversificar la producción del laboratorio público, uno de los pocos del país habilitados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

A partir de la necesidad planteada por el Ipross, desde Profarse buscaron proveedores elaboradores de preservativos, verificando su registro en Anmat y solicitando presupuestos. «Lo que hizo el laboratorio fue el desarrollo de proveedores. En nuestra industria, el desarrollo de proveedores consiste en ampliar e identificar proveedores: en este caso, los elaboradores y distribuidores de preservativos verificando que cumplan con los requisitos técnicos, de calidad y regulatorios exigidos por Anmat», aclaró y añadió que «al tratarse de productos médicos, es fundamental que cuenten con el registro correspondiente y las habilitaciones sanitarias necesarias. Esto permite ampliar las alternativas de compra, promover la competencia y garantizar el abastecimiento de productos seguros y de calidad».

Uno de los objetivos era que, en la impresión del cuerpo, pudiera leerse la leyenda: “Prohibida su venta, distribución gratuita”, junto con el nombre de Ipross y Profarse, «brindándole al procedimiento trazabilidad y transparencia».

Así se compraron 5.063 cajas, de 144 unidades cada una. “Es la demanda anual. En tiempo récord se hizo este convenio y los preservativos ya se distribuyeron entre las 42 delegaciones de la obra social que cubre por ley”, dijo Livigni.

Advirtió que, en Argentina, “hay pocos elaboradores de preservativos y muchos distribuidores. El problema es que no tenían la potestad de poder imprimir en el cuerpo del envase la leyenda que necesitábamos. Al ser un insumo que se distribuye gratuitamente queríamos que eso quede plasmado”.

Tras este primer convenio con el Ipross, Profarse avanzó con una orden de compra con el Ministerio de Salud de Río Negro para abastecer a los hospitales públicos. “Estamos en la recta final del expediente para proveerlos con el mismo sistema. Porque más allá del Programa Remediar, bajaron la cantidad de preservativos a las provincias. Llegan cada vez menos y se terminan haciendo cargo los ministerios”, advirtió Livigni.

En Argentina, es bajo el uso del preservativo entre los jóvenes y adolescentes que coincide con un aumento del riesgo de infecciones de transmisión sexual. El 98% de los nuevos diagnósticos de VIH se asocia a relaciones sexuales sin protección, según el boletín “Respuesta al VIH y las ITS” del Ministerio de Salud.



Si bien el preservativo es el único método anticonceptivo que protege del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual, solo el 14,5% de la población lo usa en todas sus relaciones sexuales.

“Este paso se enmarca en una estrategia sanitaria que prioriza la prevención y busca fortalecer el acceso a herramientas de cuidado, especialmente frente al aumento de las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la sífilis, que representan un desafío para la salud pública”, indicaron desde el gobierno provincial.

Livigni valoró que Profarse es uno de los pocos laboratorios públicos habilitados a nivel nacional, junto al de Córdoba, Santa Fe, San Luis y provincia de Buenos Aires, «que se hace presente frente a necesidades del sector público de salud». “Somos pocos los que tenemos habilitaciones de Anmat y cumplimos con especificaciones técnicas. Es un orgullo”, destacó.