En el marco de las Becas Gregorio Álvarez, el gobierno de Neuquén realizó este miércoles 18 el segundo encuentro provincial con estudiantes de nivel superior donde se entregaron 1.000 notebooks a los beneficiarios.

En su discurso, el gobernador, Rolando Figueroa, destacó el aporte de las empresas que participan del financiamiento de las becas y apuntó contra dos petroleras «que lo único que quieren es explotar la gente y llevarse la plata».

Becas Gregorio Álvarez: «El futuro de Neuquén es hoy y son ustedes»

«Estamos convencidos en contribuir a la formación de los jóvenes y las jóvenes de Neuquén, que son quienes nos van a permitir que la provincia tenga la dimensión que hoy nos imaginamos todos«, sostuvo Soledad Martinez, ministra de Educación.

Aseguró que el programa «es producto claramente de la decisión política y de una sucesión de decisiones políticas de Rolando Figueroa» y que «no existe en ningún lugar del país, ni en la región saliendo del país».

Se entregaron 1.000 computadoras este miércoles en el Espacio Duam. Foto: gentileza.

«Sin la decisión del gobernador, sin la decisión de ustedes, sin el compromiso de sus familias, sin el compromiso personal de ustedes, este encuentro no sería posible. El futuro de Neuquén es hoy y son ustedes«, expresó la ministra a los estudiantes.

«Yo defiendo a Neuquén y a su gente», expresó Figueroa

«Para mí este programa es de los más importantes que está llevando adelante la provincia. Me lo he tomado casi con un tinte personal», contó Figueroa.

Resaltó que entre los beneficiarios «no hay ni uno acomodado, ni una persona castigada que tenga que estar en el plan y que no esté. La única condición es que cumplan los requisitos. Año a año, el 85% de los chicos cumplen los objetivos que nosotros pedimos«.

Señaló también «El 80% de ustedes, es decir, ocho de cada 10 estudiantes es el primero de la familia que llega a pisar una universidad. Y el 75%, lo estamos viendo, son mujeres«.

Al repasar su historia personal, recordó que pudo avanzar en su formación gracias al esfuerzo de sus padres y al acompañamiento de una beca provincial. En ese sentido, destacó que esa ayuda le permitió elegir dónde estudiar el secundario y marcó un punto importante en su carrera.

Afirmó que al asumir la Gobernación «analicé cómo podemos invertir en el futuro. ¿Cuál es la mejor inversión que podemos hacer de esa renta? Sin lugar a duda de la educación. Entonces, llamé a todas las operadoras y comenzamos a trabajar en diseñar un programa de becas«.

Destacó la participación de la Federación de Empresarios Neuquinos «que aportan más de US$500.000 al año«. También reconoció al director y ministro de Economía y Prouducción, Guillermo Koenig, por sus donaciones al programa.

A su vez, sostuvo: «Hay empresas de servicios muy importantes en el mundo. Una se llama Schlumberger y la otra se llama Halliburton. ¿Saben cuánto aportan al programa de becas, que son los que más toman personas? Cero«.

Y agregó: «el otro día en un foro internacional que organizaba una de estas dos empresas, manifesté que aportaban cero. Entonces cayeron el otro día a aportar. ¿Saben cuánto nos ofrecieron? US$65.000. Se los devolví. Hay empresas que están comprometidas con el futuro y hay empresas que lo único que quieren es explotar la gente y llevarse la plata».