Los diputados cordobeses que están bajo la órbita del gobernador Martín Llaryora dieron este miércoles una señal de máxima confrontación con el Gobierno: voltearon la sesión donde La Libertad Avanza pretendía aprobar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional (conocida como Ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), clave para el presidente Javier Milei.

En medio del desconcierto de los libertarios, la sesión cayó con 126 presentes, es decir, tres menos que los necesarios. En el oficialismo contaban con que Provincias Unidas aportara al número, pero el bloque referenciado en Llaryora y su par santafesino Maximiliano Pullaro finalmente no se sentó en sus bancas. La única excepción fue la cordobesa Alejandra Torres, la más cercana al oficialismo.

Además de Provincias Unidas, las otras ausencias que frustraron la sesión fueron del bloque MID, que tiene dos integrantes aliados al Gobierno (adujeron un rechazo a parte de la reforma electoral); los tres catamarqueños que responden a Raúl Jalil (estarían en contra de la Ley Malvinas) y el larretista Álvaro González. Se sumó el faltazo de una libertaria, Rocío Bonacci, que perdió el vuelo desde Santa Fe.

Los motivos detrás de la sesión fallida en Diputados

El vacío de los cordobeses tuvo dos grandes motivos. En el Panal ponen en primer lugar el reclamo para que avance la nueva ley de biocombustibles, que ya aprobó el Senado pero se trabó en Diputados por el reclamo de pymes bonaerenses de biodiesel que exigen un trato más favorable.

“El punto central de la molestia con el Gobierno es el incumplimiento del acuerdo por la ley de biocombustibles. La demora es innecesaria y no podemos avalar que sigan dilatando”, se quejaron en el cordobesismo, donde hace tiempo acusan al jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, de trabajar para el lobby petrolero.

La segunda causa tuvo que ver con un cargo vacante en el Consejo de la Magistratura, correspondiente a la tercera minoría, que está en disputa entre Provincias Unidas y el PRO. El bloque de Llaryora postuló este martes al democristiano Juan Brügge, mientras que el sello amarillo quiere la continuidad del larretista González (que también se ausentó en la sesión).

Si se toma el criterio de cantidad de integrantes por bloque, Provincias Unidas supera al PRO con 18 integrantes sobre 12. Sin embargo, el macrismo habita un interbloque llamado Fuerzas del Cambio junto con la UCR, el MID, y los monobloquistas Karina Banfi y José Luis Garrido. Esa bancada llega a 22 miembros, superando al bloque federal.

“Están violentando institucionalmente la representación de nuestro bloque. Provincia Unidas es la tercera minoría y tiene que ocupar el lugar que le corresponde”, advirtieron en el peronismo cordobés.

Martín Menem, titular de la Cámara, no quiere detonar la relación con el PRO y aún no resolvió cómo salir de la encrucijada. En Provincias Unidas sospechan que el riojano no elevará el nombre de Brügge, pese a que todavía tiene unos días para presentar los cuatro nombres a Horacio Rosatti, presidente del Consejo, para que les tome juramento a los cuatro miembros de la Magistratura en nombre de Diputados.

En Provincias Unidas creen que si la disputa llega a la Justicia, pueden ganarla porque “la ley es clara: habla de bloques y no de interbloques” a la hora de distribuir las sillas para la primera, segunda y tercera minoría. Cuentan con un antecedente a su favor, cuando el radical Mario Negri judicializó el caso y logró colar a la santacruceña Roxana Reyes en 2022.

Por otra parte, la discusión del Presupuesto también pudo haber influido en la caída de la sesión. En Provincias Unidas señalan que el dictamen de mayoría de La Libertad Avanza “dejó gusto a poco”. “Si les dieron menos de lo que pedían a sus socios, era mal síntoma sentarse hoy y allanar el camino a la media sanción de Presupuesto la semana que viene”, apuntaron.

El bloque federal firmó este martes un dictamen alternativo, que pretende aumentar fondos para universidades y obra pública, reasegurar partidas para discapacidad, reducir un 35% del Impuesto a los Combustibles (para aliviar el costo del transporte público en el interior), garantizar el cumplimiento de las deudas con las cajas previsionales y la restituir el Plan Remediar.