Generación Zoe: aún prófugo, Cositorto dijo que los medios «están inventando todo»

Mientras avanza la investigación contra la organización «Generación Zoe», acusada de estar estructurada en base a un esquema Ponzi de estafa, su líder Leonardo Cositorto hizo declaraciones en los medios y apuntó a terceros por su situación judicial.

Desde el Caribe, el SEO que se encuentra prófugo dialogó con el programa «Momento D», que conduce Fabián Doman por Canal Trece, y dijo que hay «un plan en contra» de la marca creada por él.

«600 mil dólares dicen que han puesto (desde firmas como «Mercado Libre») para voltear a Generación Zoe. Si nosotros caemos, no caemos por nosotros, caemos por lo que nos hicieron«, indicó Cositorto en su defensa.

Según el creador de la firma, los medios de comunicación han generado la investigación en contra de la empresa y sus titulares. «Es tremendo lo que han hecho contra la empresa. Ahora hablan de secta, ya no saben de qué hablar», se victimizó.

Qué es y qué pasa con «Generación Zoe»

«Generación Zoe» se ofrece como empresa de coaching, liderazgo, inversiones financieras y paquetes educativos.

Desde hace algunos días, se encuentra bajo investigación por denuncias de estafa piramidal. Por este motivo, Cositorto cuenta con un pedido de captura en Córdoba.

Por eso, el acusado subrayó: “Me están atacando de todos lados y en todo el mundo. Está todo podrido. Son la última reserva moral de la Argentina los medios. Nos cerraron en todos lados las cuentas bancarias y eso es lo que genera el atraso del pago, no otra cosa”.

«Si ustedes me quieren meter preso, la gente no va a querer cobrar, por eso me mantengo en libertad. Operaron de oficio, anticipan noticias que son mentira, los medios están inventando todo», concluyó.