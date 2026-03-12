Golpe al narcomenudeo en Choele Choel: tres detenidos en dos meses de investigación

Luego de una exhaustiva investigación que se extendió durante ocho semanas, la Policía de Río Negro desarticuló un punto de venta de drogas en la zona urbana de Choele Choel. El procedimiento, realizado durante la mañana del miércoles, culminó con la detención de tres adultos y el secuestro de sustancias listas para su distribución.

Un operativo de alta seguridad con apoyo del COER

La medida fue tramitada por el fiscal Federal Francisco Iglesia Frezzini, tras reunir pruebas contundentes mediante tareas de campo y análisis de información criminal. Debido a la complejidad del caso, el ingreso al domicilio contó con el apoyo del grupo especial COER, que garantizó la seguridad del perímetro y de los efectivos intervinientes.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados identificaron a tres personas de entre 30 y 40 años. También se encontraban en el lugar dos menores de edad; la fuerza policial priorizó su resguardo, entregándolos de inmediato a un familiar directo bajo supervisión judicial.



Cocaína, marihuana y logística de fraccionamiento

Durante la requisa exhaustiva del inmueble, los investigadores hallaron elementos que confirman la actividad de narcomenudeo en el sitio.

En total se hallaron 12 envoltorios de cocaína fraccionada (aproximadamente 34 gramos) y dos plantas de cannabis sativa que superaban los dos metros de altura.

También se encontraron dos balanzas de precisión y recortes de nylon utilizados para el armado de las dosis. En el mismo operativo se incautó dinero en efectivo y tres teléfonos celulares que serán peritados para profundizar la red de contactos.

Además, la policía procedió al secuestro de un vehículo perteneciente a uno de los investigados, el cual quedó a resguardo de la justicia.

La policía encontró plantas de cannabis sativa en la vivienda.



Hallazgo de municiones: se abre una causa paralela

Un dato que llamó la atención de los efectivos fue el hallazgo de un cargador de arma de fuego con municiones y un juego de esposas. Ante la peligrosidad de estos elementos, se dio intervención a la fiscalía ordinaria, iniciándose una investigación paralela por tenencia ilegítima de elementos de seguridad y armas.

«Este tipo de procedimientos reflejan el trabajo sostenido para detectar puntos de venta y fortalecer la prevención del delito en la provincia», destacaron desde el Ministerio de Seguridad.

Situación legal de los implicados

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia Federal por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Drogas). Mientras tanto, los elementos secuestrados permanecen bajo cadena de custodia para avanzar en la reconstrucción de la actividad ilícita que operaba en el corazón de la localidad.