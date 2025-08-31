Una fuga y persecución terminó con dos detenidos en Bariloche: uno amenazó a la policía con un cuchillo

Persecución en Bariloche: dos sospechosos fueron detenidos en un Chevrolet Prisma, uno de ellos armado con un cuchillo.

Dos hombres fueron detenidos este sábado en Bariloche tras una persecución que se inició en la terminal ferroviaria y concluyó en el centro de la ciudad. El hecho comenzó alrededor de las 18 horas, luego de que llamados al 911 alertaran sobre movimientos sospechosos en la zona este.

Efectivos de la subcomisaría 80 acudieron al lugar y detectaron un Chevrolet Prisma con características coincidentes a las denunciadas. Al notar la presencia policial, el conductor aceleró e intentó escapar a gran velocidad, iniciando una persecución con apoyo de la comisaría 2.

Detención y resistencia

Finalmente, el vehículo fue interceptado y ambos ocupantes quedaron bajo custodia. Durante la aprehensión, los sospechosos opusieron resistencia y el conductor, con antecedentes delictivos, sacó un arma blanca con la que intentó intimidar a los efectivos. Fue rápidamente reducido.

Los dos fueron trasladados a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad.

Elementos descartados e investigación

En el transcurso de la fuga, los ocupantes del vehículo se habrían descartado de distintos objetos cuya procedencia aún no fue determinada. La Policía trabaja para establecer si se trata de elementos robados y continúa con las diligencias judiciales.