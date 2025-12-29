Hallan un muerto en Villa Farrel de Neuquén: el cuerpo de un hombre estaba en una plaza. Foto Matías Subat

Momentos de gran conmoción se viven desde esta mañana en un sector del este capitalino en Neuquén. El cuerpo de un hombre apareció en un espacio verde de Villa Farrel y generó alerta vecinal. La Policía trabaja en el lugar para relevar pistas y determinar el contexto del hallazgo.

El hecho se dio minutos antes de las 12 en la plazoleta de Independencia e Illia. El primer contacto lo tuvo la comisaría 1° que interviene en la zona, desde donde se dispuso colocar la cinta perimetral para resguardar la escena.

Instantes después, el área de Criminalística se encargó de manipular el cuerpo. El hombre sería mayor de edad.

Estaba vestido con pantalones cortos, una remera y en posición boca arriba al momento de ser encontrado.

Según explicaron fuentes policiales a este medio, el cadáver no presentaría rastros de una muerte por causa violenta, aunque se le realizaría una autopsia para lograr mayores precisiones.

En la zona hay presencia de cámaras de seguridad, lo que implicaría una posible revisión de las mismas.

Noticia en desarrollo.