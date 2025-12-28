Un incendio arrasó una vivienda y un galpón en Viedma y generó alarma entre los vecinos

Un incendio afectó este fin de semana a una vivienda y un galpón en Viedma. El fuego fue controlado por bomberos que se hicieron presentes tras un aviso al 911, y afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en las casas ubicadas en calle Santa Cruz Nº 93 y Scheroni Nº 1086. Según manifestaciones de vecinos, aparentemente el fuego se inició por una bomba incendiaria de fabricación casera, conocida como molotov, en la pieza de la vivienda.

La persona que residía en la vivienda se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del incidente, informaron fuentes de la Policía a Diario RÍO NEGRO.

Los bomberos controlaron el fuego. Foto: gentileza.

El fuego destruyó por completo una habitación y un galpón

La habitación donde se originó el fuego quedó completamente destruida, y un galpón contiguo, que almacenaba herramientas de construcción de otro ciudadano, también se quemó en su totalidad.

Hasta el momento, solo se registraron daños materiales. Las pericias de bomberos están pendientes y la causa del incendio continúa en etapa de investigación.