Una dealer intentó ingresar drogas en sus botas en una fiesta de Río Negro: tenía Tusi, cocaína y metanfetaminas

La droga estaba fraccionada en bolsitas y fue secuestrada durante un control policial en una fiesta electrónica de Fernández Oro.

Una joven fue detenida durante un operativo policial realizado en el marco de una fiesta electrónica en Fernández Oro, luego de que se le encontraran más de 40 dosis de estupefacientes ocultas en su vestimenta. El procedimiento se concretó entre la noche del sábado 27 y la madrugada del domingo 28 de diciembre, en un evento privado.

El hecho encendió las alarmas por el intento de ingreso de drogas sintéticas y cocaína a eventos recreativos de concurrencia masiva, y volvió a poner en foco la importancia de los controles preventivos y el trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad y la Justicia Federal.

Operativo y detección de estupefacientes

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la comisaría 26 de Fernández Oro, que prestaba servicio adicional de seguridad en el evento, con apoyo de la División Toxicomanía. Durante un control de rutina, los efectivos detectaron una actitud sospechosa en una joven que intentaba ingresar al predio.

Al realizarle el cacheo correspondiente, «los uniformados constataron que la mujer ocultaba en sus botas tipo bucaneras —anchas y elastizadas— varias bolsitas con cierre hermético que contenían sustancias prohibidas», dijo Miguel Elifonzo, comisario de la Unidad 26 de Fernández Oro. «En total, se secuestraron 43 dosis fraccionadas», completó.

Sustancias secuestradas

Las dosis fueron sometidas a un test orientativo, el cual arrojó resultado positivo en su mayoría para cocaína. Otras muestras dieron positivo para metanfetaminas y para la denominada “cocaína rosa” o tusi, una sustancia sintética cuyo consumo se ha expandido en eventos nocturnos.

Además de la droga, se procedió al secuestro del teléfono celular de la detenida, elemento que será peritado en el marco de la investigación judicial para determinar posibles vínculos con la comercialización de estupefacientes.

Intervención de la Justicia Federal

La joven quedó detenida y a disposición de la Fiscalía Federal, a cargo del fiscal Matías Zanona, quien impartió las directivas correspondientes para el secuestro de la totalidad de las dosis y el avance de la causa. La detenida permanece a la espera de una audiencia en los tribunales federales de Roca.

Desde la fuerza policial se indicó que, durante el mismo fin de semana, se realizaron seis intervenciones vinculadas al secuestro de sustancias prohibidas en el contexto del evento. En cinco de los casos se trató de cantidades reducidas, compatibles con consumo personal, mientras que este procedimiento se destacó por el volumen y fraccionamiento de la droga. En estos hechos, las personas quedaron notificadas en el marco de la ley 23.737.

Prevención y articulación institucional

Elifonzo subrayó también la capacitación permanente del personal policial, tanto por parte de especialistas en toxicomanía como del equipo médico del hospital local, para actuar correctamente ante situaciones vinculadas al consumo de sustancias.

Además, destacó el trabajo preventivo de la comisaría 26 y la articulación con la División Toxicomanía y la Fiscalía Federal. Comentó que este tipo de operativos que buscan desalentar el ingreso y la comercialización de drogas en eventos masivos, reforzando la seguridad.