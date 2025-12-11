Le dispararon seis veces desde una moto y pelea por su vida en Neuquén: buscan a los autores

Un hombre de 40 años permanece en estado crítico luego de recibir seis disparos durante la noche del miércoles en el barrio San Lorenzo Norte de Neuquén. Al menos uno de ellos le impactó en la zona de la cabeza. El ataque ocurrió alrededor de las 23.30 en la esquina de Albardón y Rafaela.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscal Guadalupe Inaudi está a cargo de la investigación. Vecinos trasladaron a la víctima al hospital Heller, desde donde fue derivado al hospital Castro Rendón debido a la gravedad de las heridas.

Allí se encuentra en estado delicado, de acuerdo con la información médica preliminar.

Fuentes judiciales indicaron que, hasta el momento, no hay personas detenidas. Los primeros datos señalan que los disparos provinieron desde una moto y que uno de los proyectiles impactó en el rostro del hombre, comprometiendo seriamente su estado de salud.

La Policía solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y trabaja en la búsqueda de testigos.

No se registraron otros heridos, por lo que no se descarta que el ataque haya sido dirigido específicamente a la víctima.