Así está el edificio del Ejército en Neuquén, en la previa a la marcha del 24 de marzo

El edificio del Comando de la VI Brigada de Montaña ubicado sobre la Avenida Argentina.

Neuquén amaneció este 24 de marzo con el edificio del Comando de la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino vallado y con pintadas en su frente, en la previa de la marcha por el Día de la Memoria. La sede está ubicada sobre Avenida Argentina, entre Sargento Cabral y Antártida Argentina, en el centro de la ciudad.

En Neuquén capital, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) convocó a una vigilia y movilización por los 50 años del golpe de Estado de 1976. “50 años del golpe genocida. Son 30000. Los derechos se conquistan en las calles. ¡Ni un paso atrás!”, fue la consigna difundida para la jornada.

Cuál es la agenda de actividades en Neuquén este 24 de marzo

La actividad conmemorativa comenzó este lunes con una vigilia por la “Memoria, Verdad y Justicia” en el anfiteatro Gato Negro, en el parque Central de Neuquén. La convocatoria formó parte de la agenda local por una nueva conmemoración del 24 de marzo.

Para este martes, la marcha está programada para las 19.30 con concentración en el monumento a San Martín. La convocatoria reúne a organismos de derechos humanos, organizaciones y vecinos.

El edificio del Ejército mostró vallas en el frente y persianas bajas en la jornada del 24 de marzo.

En el país, la fecha marca los 50 años del golpe cívico-militar que dio inicio a la última dictadura en Argentina en 1976. En ese escenario, además de la concentración central en Plaza de Mayo, las actividades también se replican en distintas ciudades del interior.

Agenda extendida de actividades para este 24 de marzo en Roca

En Roca, este 24 de marzo la actividad se concentrará en la plaza por la Memoria desde las 16:00, con pintada de pañuelos, bordado colectivo y una radio abierta.

Agrupaciones marcharán en el centro de Neuquén a partir de las 19.30. Foto: archivo.

La marcha central será a las 18:30, seguida por la lectura del documento y una función teatral a las 20:30 en el Centro Cultural Plaza Abierta. Como cierre, el día 25 a las 19.30 habrá una jornada cultural en la terminal de ómnibus.