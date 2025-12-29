Incautaron marihuana en el Penal 1 de Viedma durante una visita íntima y aplicaron sanción a la visitante

El Servicio Penitenciario Provincial de Río Negro frustró el ingreso de marihuana al Complejo Penal 1 de Viedma durante una visita íntima y dispuso la suspensión de la mujer involucrada, como parte de los controles que se realizan para impedir el ingreso de elementos prohibidos.

El hecho ocurrió el viernes 29 de diciembre, cuando una mujer de poco más de 30 años, oriunda de Viedma, ingresó al establecimiento para mantener una visita íntima con un interno. Durante el control de pertenencias, el personal revisó dos bolsas de tela con recipientes plásticos y una mochila de color rojo. Entre los objetos personales detectaron un envoltorio de nylon transparente con una sustancia verdosa.

Las pericias posteriores confirmaron que se trataba de 37 gramos de marihuana compactada. La agente que realizaba la requisa notificó de inmediato a un oficial superior, quien verificó el hallazgo y activó el protocolo previsto para estos casos. La intervención permitió impedir que la droga circulara dentro del penal.

La visitante fue suspendida conforme al régimen de visitas

Además, la dirección del establecimiento aplicó la normativa vigente que regula el régimen de visitas y resolvió suspender a la joven para futuros ingresos. La medida fue notificada en el momento y quedó asentada en el acta oficial, tal como establece el reglamento penitenciario provincial.

Desde el Servicio Penitenciario señalaron que controles exhaustivos como éste resultan esenciales para prevenir situaciones que puedan comprometer la seguridad y la convivencia, y remarcaron la importancia de sostener procedimientos permanentes para proteger a internos, visitantes y trabajadores.