Intentó robar un animal en Roca y terminó detenido tras incidentes con los vecinos del barrio

Personal de la subcomisaría 69 intervino en el barrio Quinta 25 de Roca para controlar el disturbio y aprehender al sospechoso.

Un operativo policial desplegado por personal de la subcomisaría 69 permitió controlar una situación de extrema tensión en el barrio Quinta 25, en la zona oeste de Roca. El procedimiento concluyó con un joven aprehendido, acusado de tentativa de hurto, y con la restitución del orden en el lugar.

La intervención se inició tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre retenido por vecinos. De inmediato, móviles policiales se dirigieron al sector y realizaron recorridas preventivas hasta localizar el hecho.

Agresión y resguardo de la integridad

Al arribar a un puesto de animales ubicado al fondo del barrio, los efectivos constataron que un grupo de personas estaba agrediendo a un joven que se encontraba en el suelo con lesiones visibles. Ante ese escenario, el personal intervino con rapidez para cesar la agresión y resguardar la integridad física del involucrado.

El accionar policial permitió evitar consecuencias más graves y restablecer el orden, aplicando los protocolos correspondientes para situaciones de violencia colectiva.

Aprehensión y asistencia médica

El joven, de 20 años, fue aprehendido y trasladado en un móvil policial. Posteriormente recibió asistencia médica del SIARME y fue derivado al hospital Francisco López Lima bajo custodia policial para su evaluación.

Según la denuncia, el aprehendido habría sido sorprendido dentro de un corral con un animal caprino, intentando retirarse del lugar al ser descubierto por los moradores del sector.

La fiscalía de turno dispuso su detención por el delito de tentativa de hurto, mientras que el Gabinete de Criminalística realizó las diligencias de rigor para avanzar con la investigación.

Desde la fuerza policial destacaron la intervención oportuna del personal, que permitió proteger al sospechoso, evitar una agresión mayor y brindar seguridad a los vecinos del barrio.