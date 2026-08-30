Detuvieron al cantante de RKT, Callejero Fino, en Tigre: circulaba sin patente y tenía un arma de guerra

Una de las figuras más populares de la escena musical argentina terminó tras las rejas en las primeras horas de este domingo. Simón Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, fue detenido en el partido bonaerense de Tigre durante un operativo policial de rutina.

El referente del RKT y exparticipante del certamen televisivo Bake Off Famosos viajaba en la zona de Villa La Ñata junto a un acompañante de 27 años a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok que circulaba sin la patente colocada, un detalle que despertó de inmediato la sospecha de los efectivos de la Policía Bonaerense.

Camioneta sin chapa y una pistola de guerra en el habitáculo

Al momento de frenar la marcha e identificar a los ocupantes del vehículo, los agentes policiales llevaron a cabo la requisa de la camioneta. Dentro del habitáculo hallaron un arma de fuego de alto calibre lista para ser utilizada.

Se trata de un arma calibre 40, marca Glock, catalogada legalmente como arma de guerra. El arma tenía el serial limado, un agravante directo en la imputación penal.

Junto al artista viajaba un joven con domicilio fijado en la localidad de Presidente Derqui.

Ambos ocupantes quedaron formalmente aprehendidos y la fiscalía incautó tanto el armamento de puño como el vehículo implicado.

«Me quiero matar»: la frase del cantante tras la detención

Tras ser reducido por las fuerzas de seguridad, la estrella urbana dejó al descubierto su desesperación. «Me quiero matar», le confesó de inmediato a los policías al dimensionar el impacto procesal y público de la situación, según lo publicado por Infobae.

A la hora de argumentar su presencia en el lugar, el músico reveló que se dirigía hacia una celebración privada en una quinta de la zona: iba al cumpleaños de J Rei, reconocido cantante de la escena urbana y actual pareja de María Becerra.

La causa quedó caratulada por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra bajo la instrucción de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Iribarren. Alvarenga continuará privado de su libertad y será indagado en sede judicial en las próximas horas.