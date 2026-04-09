Ingresaron ilegalmente a Neuquén desde Chile y fueron expulsados: los descubrieron en Zapala

La Policía de Neuquén detectó a dos extranjeros que habían ingresado ilegalmente al país y los interceptó en Zapala mientras caminaban por la Ruta Nacional 22.

El procedimiento ocurrió cerca de las 9.30 del miércoles, en el kilómetro 1400 cuando efectivos de la Comisaría 22 identificaron a los hombres y, luego de consultar el sistema de la División Análisis Estratégico, confirmaron que registraban antecedentes migratorios recientes.

Habían sido rechazados días antes y volvieron a ingresar

Según se informó, ambos habían sido notificados el 27 de marzo por la Dirección Nacional de Migraciones del rechazo de ingreso al país, con prohibición de reingreso, luego de un control en el paso internacional Icalma.

Los registros indicaron que los hombres volvieron a entrar al territorio argentino pese a esa restricción. La situación configuró una infracción a la ley 25.871 y otras normas migratorias vigentes.

La expulsión se concretó en Pino Hachado. Foto: archivo.

Ante esto, la Policía dio aviso a la Fiscalía de turno, que ordenó avanzar con medidas junto a autoridades migratorias para resolver la situación de los involucrados.

Luego se organizó un operativo con participación de Migraciones y Gendarmería Nacional donde se dispuso el traslado y la custodia de los dos ciudadanos extranjeros hasta el paso fronterizo Pino Hachado. Allí se concretó la expulsión de ambos hacia Chile, según confirmaron fuentes del procedimiento.