Operativo de tránsito en Viedma: identificaron 22 vehículos y secuestraron cinco motos por infracciones

Durante la tarde del martes se llevó adelante un operativo de control vehicular en la ciudad de Viedma que dejó como saldo el secuestro de varias motocicletas por infracciones a la normativa vigente.

El procedimiento se desarrolló entre las 19 y las 20 en la intersección de calles 25 de Mayo y Perito Moreno, y fue realizado en conjunto por personal de la Unidad 1° de Viedma y agentes de Tránsito Municipal.

En el marco de los controles, se identificaron un total de 22 vehículos y se procedió al secuestro de 5 motocicletas por falta de documentación obligatoria.

Las actuaciones se llevaron adelante en coordinación entre los organismos intervinientes y continuarán las diligencias administrativas correspondientes en cada caso.

Dos aprehendidos por hurto en grado de flagrancia en el barrio Castello de Viedma

Dos hombres fueron aprehendidos en la madrugada de este martes en Viedma tras ser sorprendidos en el marco de un hecho de hurto en grado de flagrancia en el barrio Castello. La intervención policial se inició luego de un aviso del Comando 911, que alertó sobre la presencia de dos sujetos que, a través de cámaras de seguridad, fueron observados abriendo vehículos estacionados en la zona de calles Valcheta y Quentrequile.

De acuerdo a la información policial, cerca de las 2 de la mañana los efectivos de la Subcomisaría 63° de Viedma se hicieron presentes en el lugar a bordo de un móvil y lograron constatar la situación, además de advertir que los sospechosos tenían en su poder diversos elementos cuya procedencia no pudieron justificar. Posteriormente, se confirmó que los individuos habían sustraído objetos del interior de una camioneta Citroën Berlingo.

Foto: gentileza Policía de Río Negro.

Al notar la presencia policial, los implicados intentaron darse a la fuga, aunque fueron interceptados por los efectivos en la intersección de calles Dignidad y Valcheta. Allí se procedió a su identificación y al secuestro de los elementos en su poder.

Finalmente, ambos hombres fueron aprehendidos por el delito de hurto en grado de flagrancia, con intervención de la Fiscalía de turno, que dispuso las actuaciones correspondientes. En tanto, se recepcionó la denuncia del damnificado y se continúan con las diligencias judiciales.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría 63° de Viedma.