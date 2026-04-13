Insólito en Viedma: intentó robar, quedó atrapado y lo detuvieron en minutos

Un intento de robo terminó con un hombre detenido durante la madrugada del domingo en Viedma, luego de que quedara atrapado al intentar ingresar a un comercio. La situación fue detectada en tiempo real por el sistema de monitoreo y permitió una rápida intervención policial que frustró el delito.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana del 13 de abril, en un momento de escasa circulación en la vía pública. Desde el centro del Sistema Integral de Prevención del Delito, un operador realizaba tareas de vigilancia cuando advirtió una escena llamativa en una de las pantallas: un hombre, vestido con ropa oscura, tenía medio cuerpo dentro de un local comercial mientras intentaba levantar la persiana para liberar sus piernas.

En plena maniobra, el sospechoso quedó atrapado entre la reja del comercio y el suelo, sin poder avanzar ni retroceder. La situación, tan inusual como determinante, fue detectada de inmediato por el operador, quien dio aviso a la Policía de Río Negro.

Un operativo rápido y coordinado

Según informaron, a partir de ese momento, el procedimiento se desarrolló con rapidez. Un móvil policial fue enviado al lugar y, con el apoyo del seguimiento en tiempo real desde las cámaras, logró ubicar al hombre en cuestión de minutos. Si bien el sospechoso logró liberarse por sus propios medios, no pudo escapar, fue interceptado por los efectivos antes de darse a la fuga.

El hombre fue trasladado en un patrullero de la Comisaría 1° para su identificación. Se trata de un mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia por tentativa de delito contra la propiedad.

Desde el Gobierno de Río Negro destacaron que el procedimiento se resolvió sin riesgos y subrayaron la importancia del trabajo coordinado entre el sistema de monitoreo y el personal policial en la calle. La rápida detección y la intervención oportuna fueron claves para evitar que el hecho pasara a mayores.