Intentaron robar en una vivienda de Neuquén: hay un hombre demorado y otro escapó tras el operativo

Un intento de robo en una vivienda del barrio Melipal, en Neuquén, fue frustrado gracias a un rápido operativo policial que culminó con un hombre demorado. El hecho ocurrió este domingo cerca de las 21 en calle 1° de Mayo, cuando el Centro de Operaciones Policiales emitió un alerta sobre una situación sospechosa en proceso.

Intervención y fuga

Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría 21 observaron a un individuo que intentaba poner en marcha una motocicleta. Al notar la presencia policial, el sospechoso se dio a la fuga.

En simultáneo, un segundo sujeto intentó escapar saltando un paredón lindante, pero fue rápidamente localizado dentro del patio de la vivienda.

Reducción y daños

Tras acatar la voz de alto, el hombre fue reducido por el personal policial y demorado en el lugar, presuntamente vinculado al intento de robo.

Durante la inspección, los uniformados constataron daños en la puerta de ingreso del inmueble, compatibles con un intento de forzar el acceso.

Intervención judicial

El sujeto quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, que avanzará con las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.

El caso se encuentra en etapa de investigación, mientras se intenta identificar al segundo implicado que logró darse a la fuga.