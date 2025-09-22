Intento de robo comando en Neuquén: entraron armados a una concesionaria y maniataron a los guardias. Foto: gentileza

Un violento intento de robo se registró en la noche del sábado 20 de septiembre, cuando un grupo armado intentó asaltar la concesionaria Taraborelli, ubicada sobre Ruta 22 y calle El Té, en el Distrito 7 de Neuquén capital. El hecho fue confirmado hoy a Diario RÍO NEGRO por el comisario Diego Rebolloso, de la comisaría 20.

Todo ocurrió cerca de las 23:40 horas, cuando personal policial de la Comisaría fue alertado por el sistema de alerta temprana de la zona. Los efectivos acudieron de inmediato al lugar, tras el pedido de auxilio de los serenos de la concesionaria.

Según relataron las víctimas, mientras cumplían tareas de seguridad fueron sorprendidos por entre tres y cuatro individuos encapuchados, con guantes y armas de fuego, quienes los redujeron a punta de pistola, atándoles manos y pies con alambres.

El negocio vende camiones y está ubicado cerca de la Autovía Norte de Neuquén.

Buscaban una caja fuerte

El grupo habría intentado llegar a una supuesta caja fuerte del lugar. Al menos eso pretendían, entre gritos y amenazas. Explicó el comisario Rebolloso a este medio.

En el proceso, los sujetos se acercaron al sistema de alarma e intentaron cortar los cables, lo que provocó su activación inmediata. Esto obligó a los intrusos a huir de manera apresurada, aparentemente a bordo de una Toyota Hilux blanca con vidrios polarizados.

Los serenos lograron liberarse y pidieron ayuda a vecinos de la zona. Al llegar la policía, los agresores ya no se encontraban.

En el lugar, personal de Criminalística secuestró un equipo de radio con el que se comunicaban, un bolso con herramientas, un taladro y un disco de corte, elementos que presuntamente serían utilizados para abrir la caja fuerte.

La pista de la camioneta incendiada

La camioneta que habría sido usada en el intento de robo apareció incendiada.

La investigación posterior permitió hallar dos vehículos abandonados: una Toyota Hilux incinerada, que registraba pedido de secuestro desde 2024, y una Renault Duster con dominio adulterado correspondiente a una Ford Ecosport. Ambos rodados fueron secuestrados y se levantaron huellas dactilares en el marco de la causa.

Las cámaras de seguridad de la concesionaria ya están siendo peritadas por la brigada de investigaciones, mientras la fiscalía avanza en la pesquisa para identificar al grupo que protagonizó este intento de robo calificado bajo modalidad comando.