La larga hoja de ruta de la convocatoria de acreedores de NRG

La convocatoria de acreedores de NRG, la empresa proveedora de arenas de Vaca Muerta que entró en una fuerte crisis en los últimos diez meses, tendrá una larga hoja de ruta que dentro de once meses vislumbrará el primer plazo para que la firma que dirige César Guercio haga una propuesta concreta a trabajadores y acreedores.



A principios de julio, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Sánchez Cannavó, autorizó la apertura del concurso preventivo acreedores de NRG Argentina.



Desde ese momento se designó un síndico y comenzó la depuración de los acreedores de la empresa.

La sindicatura de la causa está a cargo del “Estudio Celano y Rodríguez”, ante quien los acreedores que presentaron verificación de acreencias deberán concurrir para revisar los legajos, y formular por escrito impugnaciones y observaciones a las solicitudes presentadas hasta el 25 de noviembre de este año.



En cuanto a los trabajadores que no tuvieran carácter de acreedores tendrán derecho a ser a revisar los legajos y ser informados por el síndico acerca de los créditos que preteden.



El 27 de noviembre el síndico deberá digitalizar las impugnaciones recibidas o informar que no hubo.

El 26 de diciembre de este año la sindicatura tiene que presentar los legajos respectivos de cada acreedor.

El 11 de febrero de 2026 será dictada la “resolución verificatoria”.



NRG tendrá hasta el 27 de febrero para presentar la propuesta de categorización de acreedores.

El 13 de marzo el síndico presentará el informe general y el 15 abril se dictará la resolución de categorización.



La propuesta de acuerdo preventivo deberá ser realizada por la empresa el 13 de agosto del año que viene.



El 7 de septiembre de 2025 deberán responder ante los acreedores sobre la factibilidad del proyecto y su eventual homologación.

500 acreedores

A la hora de enumerar los acreedores, NRG presentó ante la Justicia un listado con la precisa cifra de 500, certificados por un contador nacional.



La empresa describió en el pedido de convocatoria de acreedores un patrimonio neto negativo de cerca de cerca de 60.000 millones de pesos, fruto de activos por 650.000 millones de pesos y pasivos por 710.000 millones de pesos.



La planta de personal de la firma, que tuvo su primer alerta en noviembre de 2024, cuando NRG se desprendió de 180 trabajadores quedó resumida a casi 60 empleados, cuando en su mejor momento tuvo 800 empleados.

El pasivo de la empresa

En la convocatoria de acreedores la firma describió su pasivo de la siguiente manera: dentro del ítem “Préstamos” se agrupan nada más y nada menos que 572 mil millones de pesos, algo así como 460 millones de dólares a valores actuales.



El rubro a su vez está subdividido en préstamos de empresas vinculadas del exterior, que se lleva 551 mil millones de pesos; deuda de accionistas locales, casi 12 mil millones de pesos; y pagaré por 7.679 millones.



El segundo rubro más importante dentro de los saldos negativos de la empresa está “Cuentas por pagar” con 99 mil millones de pesos, unos 79 millones de dólares. En este ítem empresas vinculadas y proveedores del exterior se llevan el 70% de ese total.



El tercer bloque entre los negativos es “Otros pasivos”, donde las empresas petroleras Shell y Tecpetrol figuran como acreedoras con anticipos por 25 mil millones de pesos la primera, y 5 mil millones la segunda.



Un rubro menor dentro del total, pero que disparó los conflictos laborales que tiene empresa radicada en Allen es “Remuneraciones y cargas sociales”. Allí la firma desglosa lo que considera que debe en cargas sociales, sueldos a pagar, y SAC y vacaciones.



Por cargas sociales la empresa adeuda 4.514 millones de pesos. En el ítem sueldos a pagar figuran 1.419 millones de pesos. En total, “Remuneraciones y cargas sociales” agrupa deudas por 7.866 millones de pesos.

Menos de 60 empleados, según informó el síndico

Dentro de uno de los últimos informes de la Sindicatura, se informó cómo fue la evolución de la cantidad de empleados de la firma inmediatamente después de del pedido de convocatoria de acredores.



Según el “Estudio Celano y Rodríguez”, síndico designado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 30 de la Capital Federal, a cargo de Sebastián Sánchez Cannavó, el último relevamiento de empleados en relación de dependencia era 58 trabajadores.

La fecha de corte de esta información es del 31 de julio pasado.