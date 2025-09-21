Mujer hallada en el basural de Neuquén: descartan que sea Luciana Muñoz y se suma una pista clave. Foto: Cecilia Maletti

El hallazgo del cuerpo de una mujer en cercanías del basural de Neuquén sigue bajo investigación judicial, mientras se redoblan los esfuerzos para lograr identificar a la persona. Diario RÍO NEGRO pudo confirmar que los estudios forenses realizados, luego de la primera autopsia, confirmaron que no se trata de Luciana Muñoz, la joven desaparecida del barrio Gran Neuquén desde el 13 de julio del 2024.

Si bien desde el primer momento las características físicas no coincidían con las de la Luciana, la Justicia ordenó igualmente un cotejo cerrado de huellas dactilares. El resultado arrojó que no corresponden a Luciana, lo que permitió descartar definitivamente esa posibilidad.

En paralelo, las huellas fueron ingresadas al sistema AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares), pero hasta el momento no hubo coincidencias positivas con ninguna persona registrada. Los peritos continúan trabajando en esa línea y con otras diligencias para intentar establecer la identidad de la mujer hallada.

El sistema AFIS es una herramienta tecnológica que combina software y hardware para digitalizar, almacenar y analizar huellas dactilares, permitiendo comparaciones masivas de manera automática. Su uso resulta clave en este tipo de investigaciones cuando no se cuenta con datos inmediatos de la víctima.

La pista clave que se encontró en una de las rodillas

La fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo de la causa, ordenó un exhaustivo cotejo de información sobre mujeres buscadas en la región con características similares. La pesquisa no se limita a Neuquén, sino que se extendió a Río Negro y a todo el Alto Valle, para abarcar un mayor rango de posibilidades.

Los estudios forenses contemplaron dos etapas: la recuperación de huellas digitales para su análisis y la revisión detallada de otras características físicas que pudieran orientar la identificación. Fue en ese contexto que se descubrió un dato clave: la mujer había sido sometida recientemente a una cirugía en una de sus rodillas.

El hallazgo de material quirúrgico en esa pierna abre una nueva línea de investigación. Los médicos que intervinieron en la autopsia confirmaron que la intervención era reciente, por lo que la fiscalía ya revisa los registros hospitalarios de la provincia en busca de pacientes con operaciones similares. Este dato podría ser decisivo para ponerle nombre a la víctima y avanzar en el esclarecimiento del caso.

La complejidad de la autopsia

El cuerpo fue hallado el pasado jueves 18 en una cantera de materiales ubicada a 300 metros del ingreso al predio de disposición final de residuos de la ciudad de Neuquén. Espacio administrado por la empresa BASAA.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que la mujer podría ser oriunda de otra localidad del Alto Valle o que su desaparición nunca fue denunciada.

El informe preliminar de la autopsia determinó que la mujer no presentaba heridas de arma blanca ni de fuego. La causa de muerte estaría vinculada a un traumatismo de cráneo, aunque se esperan mayores precisiones una vez finalizados los estudios complementarios.

La tarea de los forenses se vio dificultada por el avanzado estado del cuerpo, que habría permanecido expuesto entre cinco y diez días al sol intenso y a una jornada de lluvia. Esa condición impidió obtener más detalles en la primera etapa de análisis.

A pesar de ello, se logró determinar que la víctima sería una mujer de entre 25 y 40 años, de contextura delgada, con una altura aproximada de 1,43 metros y sin tatuajes visibles. También se estimó que la muerte se produjo entre cinco y diez días antes del hallazgo.