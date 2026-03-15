Investigaban disparos contra un auto y hallaron droga: allanamientos con sorpresa en Fernández Oro

La policía de Río Negro realizó allanamientos en el barrio Puente 83 Sur de Fernández Oro en el marco de una investigación por un episodio de abuso de armas que generó preocupación entre los vecinos. Los procedimientos se llevaron adelante durante el 14 de marzo y permitieron secuestrar un arma de fuego, municiones y plantas de marihuana.

Las diligencias fueron autorizadas por la Justicia en el marco de un legajo judicial, iniciado tras un violento episodio en el que se registraron disparos contra un vehículo en el que circulaba un hombre junto a su familia.

Dos viviendas allanadas

Los operativos fueron ordenados por una jueza y estuvieron a cargo de personal de la comisaría 26. Los procedimientos se realizaron en dos domicilios del barrio Puente 83 Sur.

El objetivo principal de los allanamientos era encontrar armas de fuego y cartuchería que pudieran estar vinculadas al ataque armado investigado.

Arma, municiones y plantas

Durante el procedimiento en el primer domicilio, los efectivos secuestraron un revólver calibre 32 marca Tanque. El arma contenía en su tambor cinco municiones y una vaina servida. El secuestro fue realizado por personal del Gabinete de Criminalística.

En esa misma vivienda también se hallaron dos plantas de cannabis sativa. En el segundo domicilio allanado, los policías encontraron otra planta similar y una balanza de precisión.

Tras el hallazgo, se dio intervención al Juzgado Federal de Roca. Desde esa dependencia se dispuso el secuestro de las plantas por parte del personal policial.

El hecho que originó la investigación

La causa se inició luego de un grave episodio ocurrido en el barrio Puente 83 Sur, donde se registraron disparos contra un vehículo en el que se trasladaba un hombre junto a su familia.

De acuerdo con las primeras hipótesis, la agresión habría estado vinculada a viejas enemistades entre los involucrados. La investigación continúa para determinar responsabilidades y establecer la relación entre los elementos secuestrados y el ataque.