Investigan una red de venta de drogas en Rincón de los Sauces, hay dos imputados y una casa clausurada

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén imputó a un hombre y a una mujer acusados de comercializar estupefacientes en la ciudad de Rincón de los Sauces. La formulación de cargos se realizó durante una audiencia desarrollada en la Ciudad Judicial y derivó además en la clausura del domicilio donde se realizaban las ventas.

De acuerdo con la investigación conjunta entre la fiscalía de Narcocriminalidad y la Policía provincial, la actividad ilegal se desarrollaba desde al menos comienzos de febrero. Los compradores acudían al lugar principalmente durante la tarde y abonaban tanto en efectivo como a través de billeteras virtuales.

Investigación y audiencia judicial

La acusación fue presentada por la fiscal del caso Silvia Moreira junto con la asistente letrada Mariana Querejeta. Ambas atribuyeron a dos personas el delito de comercio de estupefacientes.

Según detallaron durante la audiencia, la investigación permitió documentar al menos 24 operaciones de venta de droga realizadas entre el 3 de febrero y el 13 de marzo de 2026. Todas habrían ocurrido en una vivienda ubicada en Rincón de los Sauces, donde los compradores se acercaban de manera frecuente para adquirir las sustancias.

La fiscalía sostuvo que el domicilio funcionaba como punto de comercialización y que existía un flujo constante de personas que concurrían para comprar droga.

Allanamiento y secuestro de droga

La formulación de cargos se concretó luego de un allanamiento realizado el 13 de marzo alrededor de las 17:35 en la vivienda que ocupaban los imputados. Durante el operativo se secuestraron diversas sustancias y elementos vinculados con la actividad investigada.

Entre lo incautado había 68 gramos de clorhidrato de cocaína, tanto fraccionada como sin fraccionar, y 2 gramos de cannabis sativa. También se encontraron balanzas de precisión con restos de sustancia y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Además, los efectivos secuestraron $1.903.000 en efectivo, dinero que los investigadores consideran vinculado a la actividad de comercialización de estupefacientes.

Armas de fuego y municiones

En el mismo procedimiento también se hallaron varias armas de fuego y municiones. Según el detalle presentado por la fiscalía, se secuestraron tres revólveres calibre .32: uno marca Special SP, otro marca Police Positive con seis municiones en el tambor y un tercero marca Colt.

A su vez, se encontraron municiones de distintos calibres, entre ellos .22, .38 SPL y .32 SPL. Los peritajes confirmaron que las armas se encuentran aptas para el disparo.

El organismo nacional encargado del control de armas, ANMaC, informó que ninguno de los imputados figura como legítimo tenedor ni portador de armamento registrado.

Prisión preventiva y domiciliaria

La fiscalía atribuyó a ambos el delito de comercio de estupefacientes en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil en tres hechos, en calidad de coautores.

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó prisión preventiva para el hombre y prisión domiciliaria para la mujer durante cuatro meses. El pedido se fundamentó en el riesgo de entorpecimiento de la investigación y en la necesidad de garantizar la presencia de los imputados durante el proceso judicial.

La diferencia en las modalidades de detención se relaciona con la presencia de una beba en el entorno familiar de los acusados. Por este motivo se solicitó la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la realización de estudios médicos a la mujer.

El juez de garantías Juan Pablo Encima avaló la formulación de cargos, dispuso las medidas cautelares solicitadas y fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación.