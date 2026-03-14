Detuvieron a un hombre por la muerte de su pareja en Caleta Olivia: lo que confirmó la autopsia

Ada Barrozo Quilo, de 44 años, murió en la madrugada del miércoles en una casa de Caleta Olivia. (Foto: gentileza La Opinión Austral).

La investigación por la muerte de Ada Barrozo Quilo, una mujer de 44 años en Caleta Olivia, dio un giro en las últimas horas luego de que la autopsia confirmara que falleció por asfixia mecánica. Por el hecho fue detenido su novio, Sergio Navarro, de 34 años, quien en un primer momento había asegurado que la víctima se había descompensado durante un encuentro sexual.

Mientras avanza la investigación, la hija de la mujer aseguró que su madre sufría violencia de género por parte de su pareja. “Sabíamos que golpeaba a mi mamá. Se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear”, afirmó Valery Antezana, quien además indicó que la familia había intentado intervenir para que la mujer terminara la relación. “Nunca nos escuchó”, agregó.

La joven también pidió que el caso sea investigado a fondo y expresó su preocupación por presuntos vínculos del sospechoso con autoridades locales. “Queremos hacer justicia y que no quede en la nada. Tengo entendido que el papá de la pareja de mi mamá trabajaba en el sistema policial”, sostuvo en declaraciones al medio La Opinión Austral.

Por su parte, el sobrino de la víctima, Jheymi Guevara, desmintió la versión inicial difundida por Navarro. “Nos dijeron que había sido por una convulsión, después por un ataque cardíaco. Su pareja difundió que había pasado durante las relaciones sexuales, lo cual fue una mentira”, afirmó.

Cómo ocurrió el hecho

La muerte se produjo cerca de las 2:40 del miércoles en una vivienda ubicada en la calle Las Margaritas al 1500, en el barrio 132 Viviendas de Caleta Olivia, cuando las autoridades recibieron un llamado por una mujer con dificultades para respirar.

Cuando los médicos llegaron al lugar constataron que Barrozo ya no tenía signos vitales, por lo que se activaron los protocolos correspondientes y tomó intervención la Policía de Santa Cruz.

En su primera declaración, Navarro sostuvo que su pareja “se había descompensado” mientras mantenían relaciones sexuales y que había sufrido convulsiones. Inicialmente la causa fue caratulada como muerte dudosa, a la espera de los resultados de la autopsia.

Sin embargo, el informe forense determinó que la mujer murió por asfixia mecánica y que su cuerpo presentaba lesiones compatibles con un estrangulamiento manual, lo que cambió el rumbo de la investigación.

A partir de estos datos, la Justicia ordenó la detención de Navarro, quien fue imputado en la causa y permanece alojado en la Comisaría Cuarta de Caleta Olivia.

Además, la autopsia detectó traumatismo torácico compresivo y edema agudo de pulmón, mientras que los investigadores analizan una mordedura en una de las manos del sospechoso, que habría sido provocada por la víctima en un intento de defensa.

La causa continúa bajo la investigación del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia.