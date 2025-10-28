Imputaron a un hombre por tenencia de imágenes de abuso sexual infantil en Cinco Saltos

La causa en Cinco Saltos se inició tras una alerta internacional emitida por el NCMEC luego de la denuncia de Google sobre material de abuso infantil.

Un hombre de 41 años fue imputado en Río Negro, por tenencia de material de abuso sexual infantil. La causa se originó a partir de una alerta internacional proveniente de Estados Unidos, que permitió rastrear archivos digitales con contenido de explotación de menores.

La investigación fue impulsada por la fiscalía descentralizada de la localidad de Cinco Saltos, que formuló cargos por los delitos de tenencia de material de abuso sexual infantil de menores de 18 y de 13 años, en calidad de autor, conforme a los artículos 128, 55 y 45 del Código Penal.

La investigación y los hallazgos

Según relató la fiscal del caso, el primer hecho ocurrió el 21 de marzo de 2024, cuando el acusado utilizó su red doméstica para resguardar y conservar en su teléfono celular archivos con imágenes de abuso sexual infantil.

El segundo hecho se registró entre septiembre y noviembre de 2024, período durante el cual el hombre tenía en su poder 79 videos y al menos 20 fotografías con contenido explícito. Todo ese material fue hallado durante un allanamiento realizado en su domicilio de calle Estrada, donde se secuestró el dispositivo celular que contenía los archivos.

Durante la audiencia de formulación de cargos, tanto la defensa oficial como la defensora de menores adhirieron a la descripción de los hechos y a la calificación legal propuesta por la fiscalía. La jueza de Garantías dio por formulada la acusación y habilitó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación penal preparatoria.

La alerta internacional

El caso se inició a partir de una alerta emitida por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), un organismo con sede en Estados Unidos que coordina con las plataformas digitales y las fuerzas de seguridad internacionales para combatir la explotación infantil.

La advertencia surgió luego de que Google detectara material de abuso en su sistema y denunciara la actividad al NCMEC. El centro internacional remitió la información a las autoridades argentinas, incluyendo la dirección IP desde la cual se había subido o descargado el contenido, lo que permitió identificar la conexión doméstica del acusado.

Nuevo caso en Catriel

De manera paralela, la Fiscalía confirmó que se realizó un allanamiento en la ciudad de Catriel por un caso de similares características. En el operativo se secuestraron varios dispositivos electrónicos, en su mayoría teléfonos celulares, que serán peritados en el marco de una investigación también iniciada tras una alerta del NCMEC.