Investigan un femicidio en Neuquén: hallaron muerta a una joven y detuvieron a su pareja

El oeste de Neuquén fue escenario de un presunto femicidio que conmociona a la comunidad y a la propia fuerza policial. Una joven -quien sería agente de la Policía provincial- fue hallada sin vida en una vivienda del barrio Melipal, en las inmediaciones de las calles Beethoven y Pérez Novella. Su pareja quedó detenida como principal sospechoso.

La intervención policial se inició luego de que la víctima no se presentara a su turno de servicio. Desde la Comisaría 3 se envió una comisión a su domicilio para verificar su situación. Al llegar, los efectivos golpearon las manos y no obtuvieron respuesta, por lo que se retiraron.

Minutos antes del hallazgo, vecinos del sector relataron haber escuchado fuertes discusiones en la vivienda y luego un silencio absoluto, lo que motivó que algunos llamaran a la policía. Cerca del mediodía, los uniformados regresaron al domicilio y encontraron la trágica escena: la joven estaba muerta.

Aun no se confirmó, pero trascendió que víctima sería miembro de la fuerza policial. De inmediato, se dio intervención a la Fiscalía de Delitos contra las Personas, que dispuso preservar la escena y trabajar junto al Gabinete de Criminalística y el Cuerpo Médico Forense.

La fiscal Guadalupe Inaudi, a cargo del caso, encabeza las primeras diligencias y toma declaración a testigos y allegados que podrían aportar datos sobre lo sucedido. En paralelo, se investiga si existían antecedentes de violencia en la pareja.

El principal sospechoso, pareja de la víctima, fue demorado en el lugar y trasladado a la comisaría 21, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como presunto femicidio, aunque por el momento no se informaron detalles sobre la causa de muerte, que será determinada por las pericias forenses.

El barrio Melipal permanece conmocionado por el crimen. Vecinos señalaron que la pareja había protagonizado discusiones previas, aunque no siempre de forma tan intensa como la registrada el día del hecho.

Las autoridades esperan poder brindar más precisiones en las próximas horas, una vez que se tengan los resultados de las pericias y se avance en las declaraciones testimoniales. La comunidad y la fuerza policial aguardan respuestas frente a un hecho que golpea de lleno a la seguridad provincial.