Microtráfico bajo la lupa: hay 8 imputados en Neuquén tras el mayor golpe contra la venta de drogas

Un contundente golpe al microtráfico sacudió a Neuquén capital y Senillosa, luego de que la Justicia imputara y ordenara la detención de ocho personas acusadas de integrar una peligrosa organización dedicada a la venta de estupefacientes. La investigación, llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial, derivó en un operativo simultáneo en varios barrios que permitió el secuestro de droga, armas de alto poder, vehículos y dinero en efectivo.

La fiscal Eugenia Titanti y el asistente letrado Bruno Miciullo formalizaron la acusación contra cinco hombres y tres mujeres por integrar una banda que operaba con funciones claramente definidas. Según la investigación, la organización tenía su centro de mando en Neuquén capital, pero también extendía su red de distribución a la localidad de Senillosa.

La imputación de la fiscalía: roles, modo de operación y detalles

La fiscalía sostuvo que entre abril y el 8 de agosto de 2025, los imputados realizaron ventas al menudeo en distintos puntos fijos y móviles. La coordinación general estaba a cargo de uno de los acusados, quien supervisaba a los vendedores, definía las operaciones y recibía las ganancias, utilizando sus cuentas de billeteras virtuales y las de su pareja para mover el dinero.

Uno de los puntos de expendio funcionaba en el barrio Auca Mahuida, en la vivienda de otro de los sospechosos y su madre, familiares directos del líder de la coordinación. Allí no solo se vendía la droga, sino que también se fraccionaba y almacenaban armas de fuego y cartuchería de grueso calibre.

En otro sector de la ciudad, en el barrio Toma Norte, un hombre que también integraba la lista de los imputados —además, familiar— operaba otro punto de venta donde se halló cocaína compactada y un arma de fuego de guerra lista para disparar.

En el barrio Gran Neuquén, un dealer fue observado durante la pesquisa realizando al menos 28 ventas en la modalidad “pasamanos”. Operaba tanto desde su domicilio como desde una motocicleta Yamaha 250 y un automóvil Volkswagen Vento. Al momento del allanamiento, se le secuestró droga lista para su distribución, un arma calibre .22 y documentación financiera vinculada al negocio ilícito.

El cuarto punto de venta estaba a cargo del implicado restante, quien comercializaba estupefacientes desde su casa y un taller mecánico contiguo en el barrio Villa María. Entre el 5 y el 17 de julio de 2025, se documentaron al menos 14 operaciones de venta directa. Por su parte, otro miembro de la familia, con domicilio en Senillosa, cumplía la función de custodiar el dinero y las armas, aunque aún no fue localizado para su imputación.

Resultados del megaoperativo: imputaciones y medidas

El megaoperativo se concretó el viernes, con allanamientos simultáneos que estuvieron a cargo de la División Antinarcóticos de la Policía de Neuquén. Como resultado, se secuestraron 6,3 kilos de clorhidrato de cocaína, 2,2 kilos de marihuana, $1,5 millones en efectivo, dólares y pesos chilenos, una máquina contadora de billetes, posnets, 10 armas de fuego, balanzas de precisión en funcionamiento, 5 vehículos, 4 motocicletas, 2 inhibidores de alarmas, celulares y equipos de comunicación.

En la audiencia, la fiscalía imputó a los cinco hombres y a una de las mujeres por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, en calidad de coautores, mientras que las otras dos implicadas fueron señaladas como partícipes secundarias. Además, se añadieron cargos por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra contra tres de los imputados y una de las imputadas y por tenencia de arma de uso civil contra un cuarto hombre.

El juez de garantías Marco Lupica Cristo avaló las formulaciones de cargos y dispuso medidas cautelares: prisión preventiva por cuatro meses para los tres hombres de mayor participación en los hechos; prisión domiciliaria por el mismo plazo para tres mujeres y un hombre; y prisión preventiva por diez días para el último de los investigados mientras se evalúa un domicilio para la modalidad domiciliaria.

El fiscal general José Gerez, junto al ministro de Seguridad Matías Nicolini, el jefe de Gabinete José Luis Ousset y el jefe de Policía Tomás Díaz Pérez, presentó los resultados del operativo, destacando que se trató “del golpe más importante al microtráfico de drogas desde que la provincia asumió la competencia para investigar este delito, por decisión del gobernador Rolando Figueroa”.