Intentó matar a su excuñado en Las Perlas: seguirá preso otros dos meses por tentativa de homicidio

La audiencia se realizó en el Foro Penal de Cipolletti y el acusado continuará detenido mientras avanza la investigación.

El Ministerio Público Fiscal logró que se prorrogue la prisión preventiva de un hombre acusado de intentar matar a su excuñado durante un violento episodio ocurrido en enero pasado en Las Perlas. La medida fue dispuesta este miércoles durante una audiencia realizada en el Foro Penal de Cipolletti.

Según informó la Fiscalía, el imputado continuará detenido por otros dos meses o hasta la instancia de control de acusación, al considerar que persisten los riesgos procesales que motivaron la medida cautelar original, entre ellos el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación.

El hombre está acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa, en carácter de autor.

El ataque ocurrió en enero en plena vía pública

De acuerdo con la teoría del caso expuesta por la Fiscalía, el hecho ocurrió el 20 de enero de 2026 cerca de las 18 sobre Avenida Las Perlas, casi en la intersección con calle Che Guevara.

En ese lugar, el acusado habría mantenido una discusión con la víctima, quien es su excuñado. Según la acusación, primero lo golpeó con los puños y luego lo atacó con un cuchillo.

La Fiscalía sostuvo que las heridas fueron provocadas “con clara intención de darle muerte”. Uno de los cortes afectó la zona del cuello, considerada vital por los investigadores.

Además, durante la audiencia se recordó que dos personas tuvieron que intervenir para frenar la agresión, entre ellas la hermana del imputado.

La víctima fue trasladada de urgencia

Tras el ataque, el hombre herido fue asistido de urgencia y trasladado inicialmente al hospital local. Luego, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado a un centro de salud de la ciudad de Neuquén.

La investigación avanzó durante los últimos meses bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal, que este miércoles solicitó extender la medida cautelar ante el vencimiento del plazo inicial de cuatro meses.

La defensa pública no presentó objeciones al pedido fiscal, aunque reiteró una solicitud para que el acusado reciba tratamiento médico por una lesión en uno de sus brazos.

La decisión del juez

Luego de escuchar a las partes, el juez de Garantías resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y prorrogó la prisión preventiva por dos meses a partir del próximo 22 de mayo, fecha en la que vencía la cautelar vigente.

En relación con el planteo de la defensa, el magistrado indicó que será tratado en el marco de un habeas corpus y ordenó reiterar el oficio al Servicio Penitenciario Provincial para garantizar las atenciones médicas que correspondan.