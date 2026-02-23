La policía de Viedma retuvo dos motos durante la madrugada: un conductor dio positivo en alcoholemia

Durante la madrugada de este domingo, Viedma fue escenario de dos intensas persecuciones que terminaron con el secuestro de motovehículos y la detección de alcoholemia positiva en uno de los conductores.

El primer episodio comenzó cerca de la 1:00, cuando personal de la Comisaría 1° que patrullaba la zona de Costanera y Alvear observó que un motovehículo evadió un control municipal.

La persecución se extendió por varias calles, incluso circulando en contramano, hasta que el conductor fue finalmente detenido en Yrigoyen al 300.

La falta de licencia y seguro obligó a que Tránsito Municipal intervenga, procediendo al secuestro de la motocicleta.

Segunda intervención: alcoholemia de casi 2 gramos

Horas después, alrededor de las 4:15, otra moto fue detectada en la intersección de Bulevar Contín y Álvaro Barros, con características similares a la primera alerta recibida por el 911.

Uno de los conductores fue detectado con 1,81 g/l de alcohol en sangre al momento de la intervención. Foto: gentileza.

La Corven Triax 150 cc circulaba sin casco reglamentario y sin los documentos necesarios para conducir. Tras la verificación, el test de alcoholemia dio un resultado de 1,81 g/l, confirmando que el conductor estaba bajo los efectos del alcohol.

Nuevamente, los inspectores de Tránsito procedieron al secuestro del rodado.

