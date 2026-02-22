Robaron equipos de sonido y los pusieron a la venta: todo terminó con dos detenidos en Las Ovejas

Recuperaron equipos robados en Tricao Malal y detuvieron a dos hombres en un operativo en Las Ovejas.

Un operativo policial permitió recuperar elementos robados en Tricao Malal y detener a dos personas en la localidad de Las Ovejas. La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien advirtió que los objetos sustraídos estarían siendo ofrecidos para la venta.

A partir de esa información, personal de la División Investigaciones Zona Norte desplegó tareas que derivaron en la interceptación de un vehículo y el secuestro de equipos de sonido presuntamente vinculados al hecho.

Intercepción y secuestro

Durante las diligencias, los efectivos interceptaron una camioneta Ford Ecosport cuyo conductor intentó darse a la fuga a pie. Fue demorado en inmediaciones de la Escuela Primaria N° 30 y trasladado a la Comisaría 38°.

En el interior del rodado se observó una potencia de sonido con el cable de alimentación cortado, que fue secuestrada bajo cadena de custodia y con las formalidades legales correspondientes.

Otro implicado y más elementos

En el marco de la misma causa, el personal se dirigió al sector de Riscos Bayos, sobre Ruta 43, donde otro hombre manifestó haber adquirido de buena fe dos parlantes vinculados a la investigación.

De manera voluntaria, trasladó su Volkswagen Gol hasta la unidad policial. Allí se procedió al secuestro del automóvil y de dos subwoofers, quedando ambos bajo resguardo.

La Fiscalía de turno dispuso las órdenes de requisa vehicular y la notificación de detención de los involucrados, mientras continúa la investigación judicial.