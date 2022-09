La última persona que vio viva a García Belsunce dijo haber visto a Pachelo ir en la misma dirección

Pedro Apiroz Achával, la última persona que vio con vida María Marta García Belsunce el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, confirmó hoy en el juicio que había visto a Nicolás Pachelo esa misma tarde trotando en dirección a la vivienda de la víctima, casi al mismo instante en que la socióloga regresaba en bicicleta a su casa tras jugar al tenis con una amiga en ese barrio privado de Pilar.

Apiroz Achával declaró esta tarde, junto a Santiago Asorey y Marco Cristiani, en el marco del tercer juicio por el crimen de la socióloga que tiene como principal acusado a Pachelo.

Los tres hombres brindaron su testimonio ante los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de San Isidro y señalaron que en ese día, cuando tenían 14 años, vieron el partido de River y Boca en el Club House de menores y que, rápidamente, regresaron a sus hogares ya que los padres de Cristiani iban a llevar a Santiago Asorey a la Ciudad de Buenos Aires, donde residían.

Los testigos coincidieron en sus testimonios en que, mientras caminaban, Pachelo los cruzó vestido de short y buzo oscuro con capucha y casi al instante, María Marta García Belsunce pasó a bordo de una bicicleta tipo playera, en la misma dirección.

“María Marta me saluda, me dice hola, y dobla”, recordó Aspiroz Achával, el último joven que vio con vida a la mujer, ya que, a diferencia de sus amigos, continuó caminando hacia su vivienda.

El testigo afirmó que “contemporáneamente estaban en la misma cuadra el señor Nicolás Pachelo y la señora María Marta García Belsunce”.

Al mostrar el trayecto que realizó esa tarde en un croquis del Carmel exhibido en una televisión frente al tribunal, Aspiroz Achával señaló que hizo un camino más largo porque no quería cruzarse con Pachelo.

“No hice el camino más corto porque en esa época el señor Pachelo daba miedo y no me lo quería cruzar. Hice el camino más largo para no cruzarlo. Tenía 14 años, era bastante miedoso y no tenía mucho para defenderme”, destacó.

El testigo dijo que vio a María Marta y a Pachelo doblar hacia la izquierda y marcó en un video filmado por la parte acusadora los puntos en la calle donde vio por última vez a la socióloga y al principal acusado.

“Lo veo a Pachelo más cerca, llegando a la bocacalle. María Marta estaba antes, mentiría decir cuantos metros antes”, explicó en uno de los fragmentos de su declaración.

En la misma sintonía, Asorey había dicho previamente que en ese tiempo Aspiroz Achával les había confesado que había visto doblar a Pachelo en la misma dirección y recriminó las diferentes versiones que dio el imputado durante estas casi dos décadas.

“Es muy molesto escuchar a otra persona cambiar 125 veces las versiones. Nosotros tres siempre dijimos lo mismo, lo que vimos y que la pasó (a García Belsunce) y la otra parte (por Pachelo) cambió varias veces su versión”, expresó el testigo Asorey.

Consultado sobre cómo se enteró del homicidio de la socióloga, Apiroz Achával recordó que fue durante una cena familiar, y que tras ello se presentó en su vivienda a tomarle declaración el fiscal Diego Molina Pico, a cargo de la causa.

El testigo aseguró que luego declaró en el juicio contra el viudo Carlos Carrascosa en 2007 y en 2018, ya en la causa con Pachelo como imputado. Esa última testimonial trajo una breve discusión con la defensa de Pachelo, quien indicó que había declarado diferente a lo referido minutos antes en la sala de audiencias.

“En mi declaración del 2018 tengo errores. Tenía un final (en la facultad) y no quería declarar”, sostuvo el testigo, antes que el juez Ecke le aclarara que las palabras que iba a tener en cuenta los jueces eran las que realizaba frente a ellos.

También contestó la consulta del tribunal sobre si había hablado en ese momento con sus amigos sobre lo que vio la tarde del 27 de octubre de 2002.

“Con mis amigos lo charlamos después que supimos que había sido un asesinato. No era un tema para charlar, era un tema muy reciente, más estando los hijos de Guillermo Bártoli ahí, que eran amigos nuestros”, dijo en referencia a los sobrinos del matrimonio Carrascosa-García Belsunce.

Casi al final de la audiencia, el juez Ecke miró al testigo a los ojos y le dijo que “el último que la vio con vida es usted, salvo él o los asesinos”, a lo que Apiroz Achaval le respondió: “La última imagen que tengo de María Marta es doblar, con la bicicleta y vestida con un piloto”.

