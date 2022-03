Le dijeron que no servían los billetes con animales y entregó 102.000 dólares, en Cutral Co

Un vecino de Cutral Co sufrió una estafa millonaria al entregar una bolsa que contenía 102.000 dólares a un supuesto empleado de un banco. La excusa que le manifestaron fue que los billetes «con animales no servían». El hombre radicó la denuncia en la comisaría 14º de Cutral Co y hasta el momento no hubo personas demoradas por el episodio que ya se repite en la comarca petrolera.

El hecho, que sorprendió por la cantidad de dinero del que se trató, ocurrió el martes. Alrededor de las 14:30, un hombre de 72 años denunció que recibió una llamada a su teléfono fijo. La que hablaba del otro lado era una mujer que se hizo pasar por su hija. La persona le dijo que iba a ir hasta el domicilio un empleado del banco para retirar la plata porque «iban a dejar de circular los billetes con animales».

El hombre aceptó sin percatarse que no se trataba de su familiar directo y a los pocos minutos estaba en la puerta de su casa una persona. «El hombre de 1,70 le dijo que era José Campos. El damnificado metió el dinero en una bolsa de plástico y le entregó la totalidad del dinero que tenía: 102.000 mil dólares, que al valor de hoy rondarían los 20 millones de pesos», describió el comisario Martín Villegas.

La persona se fue rápidamente del lugar y ahora la policía comenzó la investigación correspondiente. Trabaja el personal de Investigaciones para revisar las cámaras del lugar y ver si se puede establecer algunos datos que permitan dar con el estafador.