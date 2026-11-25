Estudiantes de Institutos Técnicos Superiores de Jacobacci, Valcheta, Los Menucos y Comallo visitaron el predio en donde funciona el Proyecto Calcatreu, gestionado por la empresa Patagonia Gold. Entre las dos jornadas, 84 alumnos pudieron conocer las actividades y recorrer el yacimiento.

Los alumnos conocieron cómo es el trabajo en el yacimiento, recorrieron la planta de procesos, las oficinas y el módulo habitacional, donde se les dio información sobre las condiciones de vida en el lugar.

«Fue una jornada para descubrir, aprender y ponerle imágenes y experiencias concretas a todo eso que se estudia en el aula», señalaron desde la empresa.

Los estudiantes de entre 18 y 30 años son de distintos institutos de formación superior de la Línea Sur, donde cursan tecnicaturas afines y vinculadas a la actividad minera. En la visita pudieron conocer el proyecto, sus instalaciones y acercarse a las actividades que forman parte de la operación minera.

84 estudiantes de la Línea Sur visitaron el proyecto Calcatreu. Foto: Gentileza.

«Valoramos estas instancias de intercambio de experiencias entre nuestro equipo de trabajo, docentes y estudiantes», señalaron desde la empresa y explicaron que se trata de «una experiencia que vincula la formación con el territorio y permite conocer de cerca el desarrollo de la actividad».

Ubicado a 85 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, el proyecto minero Calcatreu prevé 16 años de vida útil y emplea a 233 personas, de las cuales 170 son rionegrinas.

La actividad fue organizada por Patagonia Gold en conjunto con la Secretaría de Minería de la Provincia de Río Negro. Los estudiantes se forman en asistente en perforación minero y tecnicaturas en operaciones mineras, seguridad e higiene y saneamiento y control ambiental.