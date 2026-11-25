La Selección Argentina de básquet recibirá este jueves 26 de noviembre a Bahamas, en un partido clave para clasificar al Mundial de Qatar 2027. Se verán las caras en el Espacio Diego Armando Maradona de Zárate, en una ventana que también tiene al duelo contra Canadá, del próximo domingo. El duelo se pondrá en marcha a las 21:40, con transmisión de TyC Sports.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni llega a la cita con una marca de 6 triunfos y 2 derrotas, detrás de los canadienses, que marchan invictos (8-0) y de Uruguay, que también tiene 6-2 pero supera a la Albiceleste por la diferencia de puntos en los partidos entre sí.

Bajas de mucho peso

La Albiceleste afrontará esta ventana sin Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro, lesionados. Desde Europa llegaron Nicolás Laprovittola, Juani Marcos, Nico Brussino y Juan Pablo Vaulet, quienes serán los líderes de la ilusión argentina. Alex Negrete, Gonzalo Corbalán y los nombres de la Liga Nacional, José Vildoza, Fran Cáffaro, Leo Lema, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Agustín Cáffaro y Gonzalo Bressan completan el plantel.

Contra Canadá podrían sumarse Luca Vildoza y Juan Fernández, quienes tienen compromisos con Partizan y South Carolina en la NCAA.

¿Cómo clasifica Argentina al Mundial?

Argentina estará nuevamente en el Mundial en caso de ganar los dos juegos a disputarse en el DAM. Si triunfa mañana y pierda ante Canadá, deberá esperar a que Panamá triunfe frente a los bahameños el 29 de noviembre. Sino todo se definirá en febrero, cuando los de Pablo Prigioni visiten a Puerto Rico y a Bahamas.

Si pierde con Bahamas se complicará y deberá empezar a mirar los resultados de sus otros rivales. Uruguay tendrá también una ventana fundamental recibiendo a Canadá y visitando a Puerto Rico.

Posiciones y las últimas cuatro fechas

Canadá lidera la zona F con 16 puntos (8-0), Uruguay y Argentina suman 14 (6-2), Bahamas es cuarto con 12 (4-4), cierran Puerto Rico y Panamá con 10 (2-6)

Jueves 26 de noviembre: Uruguay-Canadá, Argentina-Bahamas y Panamá-Puerto Rico.

Domingo 29 de noviembre: Argentina-Canadá, Panamá-Bahamas y Puerto Rico-Uruguay

Jueves 25 de febrero: Canadá-Panamá, Bahamas-Uruguay y Puerto Rico-Argentina

Domingo 28 de febrero: Canadá-Uruguay, Bahamas-Argentina y Puerto Rico-Panamá

En el grupo E lidera Estados Unidos con 7-1 y más atrás están Dominicana (6-2), Brasil (6-2), México (3-5), Colombia (3-5) y Chile (2-6). Los tres mejores de cada zona y el mejor cuarto van al Mundial de Qatar.