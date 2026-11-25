En diciembre 2026, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y validaron correctamente su Libreta AUH durante octubre cobrarán en una sola liquidación el haber actualizado en un 2,17%, el 20% retenido durante todo 2025 y el subsidio de la Tarjeta Alimentar, conformando un ingreso total que parte desde los $598.636,20 por un hijo en la región patagónica.

De acuerdo con las escalas de movilidad derivadas del Decreto 274/2024, los lineamientos de validación automática establecidos por la Resolución 290/2026 de ANSES y las tablas vigentes del Ministerio de Capital Humano, el acumulado anual por Libreta asciende a $274.451,20 por hijo a nivel general y escala a $356.787,80 por hijo en la Zona 1, que abarca íntegramente a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, garantizando un refuerzo sustancial antes de las fiestas de fin de año.

Escala de AUH en Zona 1 (Río Negro y Neuquén): cuánto se cobra en diciembre 2026 con Libreta y Tarjeta Alimentar

Con el incremento del 2,17%, el monto bruto de la AUH en Zona 1 sube a $211.998 por menor, acreditándose $169.598,40 mensuales tras la deducción del 20%; al integrarse la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y el retroactivo de la Libreta AUH ($356.787,80 por hijo por doce meses de cobro en 2025), los montos totales por grupo familiar quedan configurados de la siguiente manera:

Cantidad de hijos

(Zona 1 Patagonia) AUH mensual neta (80%) Tarjeta Alimentar

(Capital Humano) Retroactivo Libreta AUH 2025 Total acreditado en diciembre 2026 1 hijo $169.598,40 $72.250,00 $356.787,80 $598.636,20 2 hijos $339.196,80 $113.299,00 $713.575,60 $1.166.071,40 3 hijos $508.795,20 $149.425,00 $1.070.363,40 $1.728.583,60 4 hijos $678.393,60 $149.425,00 $1.427.151,20 $2.254.969,80 5 hijos $847.992,00 $149.425,00 $1.783.939,00 $2.781.356,00 6 hijos $1.017.590,40 $149.425,00 $2.140.726,80 $3.307.742,20

Montos generales de AUH, Libreta y Tarjeta Alimentar en diciembre 2026 y quiénes cobran el acumulado

En el resto del territorio nacional, fuera del área patagónica, la AUH bruta trepa a $163.075 por hijo, con un depósito mensual directo de $130.460 y un acumulado por Libreta AUH de $274.451,20 por menor: