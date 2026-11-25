AUH ANSES diciembre 2026: cuánto cobran las familias con aumento, Libreta y Tarjeta Alimentar
Con el aumento del 2,17% en diciembre 2026, los titulares de la AUH de ANSES que presentaron la Libreta en octubre cobrarán hasta $356.787,80 extra por hijo en Zona 1. Conocé las escalas completas junto con la Tarjeta Alimentar.
En diciembre 2026, quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y validaron correctamente su Libreta AUH durante octubre cobrarán en una sola liquidación el haber actualizado en un 2,17%, el 20% retenido durante todo 2025 y el subsidio de la Tarjeta Alimentar, conformando un ingreso total que parte desde los $598.636,20 por un hijo en la región patagónica.
De acuerdo con las escalas de movilidad derivadas del Decreto 274/2024, los lineamientos de validación automática establecidos por la Resolución 290/2026 de ANSES y las tablas vigentes del Ministerio de Capital Humano, el acumulado anual por Libreta asciende a $274.451,20 por hijo a nivel general y escala a $356.787,80 por hijo en la Zona 1, que abarca íntegramente a Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones, garantizando un refuerzo sustancial antes de las fiestas de fin de año.
Escala de AUH en Zona 1 (Río Negro y Neuquén): cuánto se cobra en diciembre 2026 con Libreta y Tarjeta Alimentar
Con el incremento del 2,17%, el monto bruto de la AUH en Zona 1 sube a $211.998 por menor, acreditándose $169.598,40 mensuales tras la deducción del 20%; al integrarse la Tarjeta Alimentar ($72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres o más) y el retroactivo de la Libreta AUH ($356.787,80 por hijo por doce meses de cobro en 2025), los montos totales por grupo familiar quedan configurados de la siguiente manera:
|Cantidad de hijos
(Zona 1 Patagonia)
|AUH mensual neta (80%)
|Tarjeta Alimentar
(Capital Humano)
|Retroactivo Libreta AUH 2025
|Total acreditado en diciembre 2026
|1 hijo
|$169.598,40
|$72.250,00
|$356.787,80
|$598.636,20
|2 hijos
|$339.196,80
|$113.299,00
|$713.575,60
|$1.166.071,40
|3 hijos
|$508.795,20
|$149.425,00
|$1.070.363,40
|$1.728.583,60
|4 hijos
|$678.393,60
|$149.425,00
|$1.427.151,20
|$2.254.969,80
|5 hijos
|$847.992,00
|$149.425,00
|$1.783.939,00
|$2.781.356,00
|6 hijos
|$1.017.590,40
|$149.425,00
|$2.140.726,80
|$3.307.742,20
Montos generales de AUH, Libreta y Tarjeta Alimentar en diciembre 2026 y quiénes cobran el acumulado
En el resto del territorio nacional, fuera del área patagónica, la AUH bruta trepa a $163.075 por hijo, con un depósito mensual directo de $130.460 y un acumulado por Libreta AUH de $274.451,20 por menor:
- Totales consolidados a nivel general: un hogar con 1 hijo percibe $477.161,20 ($130.460 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar + $274.451,20 de Libreta); con 2 hijos alcanza $923.121,40; con 3 hijos suma $1.364.158,60; con 4 hijos llega a $1.769.069,80; con 5 hijos totaliza $2.173.981,00; y con 6 hijos asciende a $2.578.892,20.
- Plazo de demora de 60 días y acreditación automática: dado que ANSES demora aproximadamente dos meses desde la validación formal del trámite hasta su liquidación bancaria, en diciembre 2026 cobrarán el 20% retenido aquellas familias que cargaron la Libreta en Mi ANSES durante octubre 2026; asimismo, gracias al cruce de datos dispuesto por la Resolución 290/2026, los titulares con niños de hasta 5 años cuyos controles sanitarios y de vacunación fueron validados automáticamente por el sistema público reciben el dinero sin necesidad de gestionar el formulario.
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