El Municipio completó las dos jornadas de subasta pública de los 59 terrenos distribuidos en distintos barrios de la ciudad. Foto: Gentileza.

Este miércoles, en el Concejo Deliberante de Roca, se realizó la segunda y última jornada de la subasta pública de terrenos municipales de noviembre. Después de recaudar $571.401.875 (US$ 350.553 según la cotización de vendedor del Banco Nación de hoy) con la venta de 31 parcelas durante el primer día, el remate continuó desde las 10 en el Salón de Sesiones del Concejo, con los 28 lotes que habían quedado sin ofertas.

La segunda jornada comenzó con una primera vuelta sin ofertas, estratégicamente los compradores decidieron esperar la segunda vuelta, donde el precio base de las parcelas se reducia un 15%. Durante esa ronda se vendieron 11 terrenos, recaudando así una suma de $146.065.125 (US$ 89.610). Las parcelas se encuentran ubicadas en los barrios: Consorcio 9 de julio y Miguel Cervantes Llamas.

Entre las dos jornadas hubo un total de 86 asistencias, se adjudicaron 42 de los 59 lotes, y quedaron 17 terrenos sin ofertas. El monto acumulado llegó a $717.467.000 (US$ 440.163).

Los 17 lotes que quedaron disponibles luego del remate de hoy están ubicados en los barrios: Cruz del Sur, Consorcio 9 de Julio, Miguel Cervantes Llamas, Los Olivos, Los Olmos y Vista Barda. En los casos donde no se concretó la venta, se reglamentará la venta directa de los lotes por parte del Municipio, según la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante de Roca.

El impacto de la subasta en las cuentas municipales

Ante las tensiones financieras recientes, en las que el Municipio de Roca se vio obligado a desdoblar el pago de los haberes de sus trabajadores y solicitar un adelanto financiero al Gobierno provincial para completar la liquidación, el Concejo Deliberante aprobó en una sesión extraordinaria dos ordenanzas para generar ingresos.

La primera estableció un régimen excepcional para que los contribuyentes puedan cancelar obligaciones municipales vencidas. La segunda permitió al Ejecutivo realizar una subasta de terrenos municipales que ya habían sido incluidas en ordenanzas anteriores pero que no habían logrado ser vendidas, además de nuevas parcelas.

Los participantes que realizaron sus ofertas durante la jornada de hoy, comenzó con una primera vuelta sin interesados. Foto: Fiorella Ciaramaria.

Como referencia, según los datos de ejecución presupuestaria del Municipio, entre enero y octubre de 2026 se destinaron $41.269 millones (US$ 25.318.404) al pago de salarios. Esto representa un promedio mensual de aproximadamente $4.126 millones (US$ 2.530.061).

En ese contexto, los $717.467.000 (US$ 440.164) recaudados en total entre las dos jornadas de subasta, equivalen al 17,39% de ese gasto salarial mensual, mientras que lo obtenido únicamente este miércoles cubre el 3,54% de un mes.

Según los requisitos de la subasta, los compradores deben abonar una seña del 30% y pueden financiar el 70% restante en hasta tres cuotas mensuales y consecutivas sin interés. De este modo, en el corto plazo ingresarán a las arcas municipales alrededor de $215.240.100 (US$ 132.049).