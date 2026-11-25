El primer dato político del Informe 146 que la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli envió al Senado de la Nación surge de su propio índice: Neuquén registró asistencia perfecta en el silencio. Ni los oficialistas Mario Pablo Cervi y Nadia Judith Márquez, ni la representante provincial Julieta Corroza elevaron una sola consulta al jefe de ministros. Tampoco lo hizo el senador libertario por Río Negro, Enzo Paolo Fullone.

De este modo, la totalidad de los planteos del alto Valle y la cordillera recayó en los dos senadores rionegrinos del bloque Justicialista: Ana Inés Marks, que presentó 49 preguntas, y Martín Ignacio Soria, que sumó otras 18. A lo largo de 67 respuestas —varias de ellas extensas y otras derivadas a planillas anexas o consultas de otros bloques—, el Poder Ejecutivo dejó definiciones concretas sobre el retiro de la obra pública nacional, el ajuste en programas sociales y el cronograma de proyectos estratégicos para la cuenca neuquina y el golfo San Matías.

Rutas traspasadas, licitación pendiente y el futuro del Tren del Valle

Uno de los ejes centrales de ambos legisladores apuntó al deterioro de la infraestructura vial y ferroviaria. El Ministerio de Economía precisó que, mediante un convenio firmado el 25 de agosto de 2026 entre Vialidad Nacional, la Provincia y Vialidad Rionegrina, Río Negro asumió la gestión integral, el mantenimiento, las obras de mejoramiento y el control operativo de dos corredores clave:

Ruta Nacional 22: desde el límite entre La Pampa y Río Negro (progresiva 857,16) hasta el empalme con la RN 151 en el acceso a Cipolletti (progresiva 1.215,70).

desde el límite entre La Pampa y Río Negro (progresiva 857,16) hasta el empalme con la RN 151 en el acceso a Cipolletti (progresiva 1.215,70). Ruta Nacional 151: desde el empalme con la RN 22 cerca de Cipolletti (progresiva 0,00) hasta el límite con La Pampa (progresiva 149,83).

El Gobierno aclaró que no hubo cesión de titularidad ni de jurisdicción, por lo que ambos trazados continúan integrando la Red Vial Nacional bajo órbita de Vialidad. Sobre los puntos críticos que siguen a cargo de Nación, el organismo informó que avanza en la etapa final de documentación técnica para llamar a licitación la reparación del puente sobre el río Colorado en la RN 22 (que une Río Colorado con La Adela), aunque aseguró que las evaluaciones técnicas descartan riesgo estructural.

En contraste, el Ejecutivo evitó precisar plazos y montos para terminar los 41 kilómetros pendientes de pavimentación de la Ruta Nacional 23 y reconoció, a través de la Vicejefatura de Gabinete de Interior, que no hay obra pública ejecutándose actualmente en el Parque Nacional Nahuel Huapi.

En el Acuerdo Marco con Río Negro solo se identificaron como obras vigentes dos edificios de la Universidad Nacional de Río Negro (aulas comunes en Villa Regina y un pabellón académico y de investigación en Bariloche) y dos planes cloacales (en Catriel y General Roca), mientras que el Colector Costero de Bariloche figura como finalizado y transferido.

En materia ferroviaria, Economía confirmó que bajo la Resolución MEC 1853/2026 avanza el proceso de transición para que la operadora provincial Tren Patagónico S.A. asuma el servicio regional de pasajeros del Tren del Valle entre Cipolletti y Plottier, con el traspaso de la planta de personal previsto para el mes de noviembre.

Vaca Muerta Oil Sur, represas del Comahue, Zona Fría e YPF

En el capítulo energético, el Ministerio de Economía fijó para marzo de 2027 el inicio de operaciones del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y la terminal de exportación de Punta Colorada, proyecto adherido al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Asimismo, confirmó que concluyó la licitación por 30 años de las cuatro grandes centrales hidroeléctricas del Comahue —cuyos contratos se firmaron en diciembre de 2025— y que las nuevas concesionarias ya tomaron posesión operativa durante 2026, manteniendo las provincias sus facultades de contralor hídrico y ambiental a través de sus organismos y de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).

Ante los reclamos por el impacto de la reforma del Régimen de Zona Fría (Ley 27.828 y Decreto 1266/2026), Economía ratificó que la bonificación del 50% sobre el precio del gas establecida por la Resolución 299/26 rige hasta el 31 de diciembre de 2031. Cuando Soria pidió precisar cuántos usuarios rionegrinos reciben el beneficio, cuánto sube en pesos una factura tipo de invierno y cuántos hogares sufrieron cortes por falta de pago, el ministerio evitó entregar cifras y lo remitió a una respuesta elaborada para Chubut, donde solo sostuvo que la Ley 27.828 mantuvo la cobertura histórica para toda la Región Patagónica y que los usuarios ya inscriptos en el anterior RASE no deben volver a empadronarse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para conservarla.

Distinta fue la respuesta cuando Soria pidió explicaciones por el incremento del 462,3% en las remuneraciones de los directores de YPF y el pago de bonos adicionales («Bono Marín»): el Ministerio de Economía se desligó por completo argumentando que, pese a la participación accionaria del Estado, YPF S.A. es una sociedad anónima abierta regida por la Ley 19.550 en cuya gestión privada el Ejecutivo no interviene.

Situación de los medicamentos en el PAMI y ajuste en el Estado nacional

Los cuadros y datos oficiales remitidos por Salud y Capital Humano expusieron el impacto del ajuste en la seguridad social rionegrina:

Medicamentos gratuitos del PAMI: en diciembre de 2023, un total de 53.488 afiliados capitados en la UGL XXVII – Río Negro accedían a remedios con cobertura del 100%; a septiembre de 2026, esa cifra cayó a 30.222 personas , una baja de 23.266 beneficiarios .

en diciembre de 2023, un total de capitados en la UGL XXVII – Río Negro accedían a remedios con cobertura del 100%; a septiembre de 2026, esa cifra cayó a , una . Personal y reclamos: aunque PAMI mantuvo abiertas sus 25 dependencias en la provincia (1 sede UGL, 21 CAP, 1 Agencia y 2 Bocas de Atención) y aseguró no tener deudas vencidas con clínicas y sanatorios a mayo de 2026, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2026 registró 61 egresos de trabajadores (quedando con 135 agentes) y acumuló 19.537 quejas y reclamos en toda la provincia.

aunque PAMI mantuvo abiertas sus 25 dependencias en la provincia (1 sede UGL, 21 CAP, 1 Agencia y 2 Bocas de Atención) y aseguró no tener deudas vencidas con clínicas y sanatorios a mayo de 2026, entre diciembre de 2023 y noviembre de 2026 registró (quedando con 135 agentes) y acumuló en toda la provincia. Jubilaciones y pensiones: a noviembre de 2026 se pagaron 148.358 beneficios del SIPA en Río Negro (118.079 jubilaciones y 30.279 pensiones), de los cuales 79.785 perciben hasta un haber mínimo ( $428.633,20 en septiembre de 2026, sin contar zona austral). Además, 78.108 rionegrinos cobraron en octubre el bono de $70.000, congelado y excluido de la movilidad. Desde el fin de la moratoria en abril de 2025 hasta noviembre de 2026 se dieron 8.252 altas jubilatorias , mientras que ANSES negó que estén paralizados los trámites docentes y afirmó que atraviesan verificación administrativa.

a noviembre de 2026 se pagaron 148.358 beneficios del SIPA en Río Negro (118.079 jubilaciones y 30.279 pensiones), de los cuales ( en septiembre de 2026, sin contar zona austral). Además, Desde el fin de la moratoria en abril de 2025 hasta noviembre de 2026 se dieron , mientras que y afirmó que atraviesan verificación administrativa. ANSES y pensiones por discapacidad: en la delegación rionegrina de ANSES quedaron 66 agentes tras 9 retiros voluntarios. Por su parte, Salud informó 1.832 bajas de Pensiones No Contributivas en Río Negro desde enero de 2024, atribuyéndolas exclusivamente a 1.124 renuncias voluntarias y 708 fallecimientos.

El detalle oficial de las quejas acumuladas en el PAMI rionegrino entre el 1° de diciembre de 2023 y el 11 de noviembre de 2026 muestra un fuerte salto interanual y concentra los mayores volúmenes en el Alto Valle y la cordillera:

Dependencia PAMI (Río Negro) Dic. 2023 2024 2025 2026 (al 11/11) Total acumulado UGL XXVII – Río Negro (Sede) 86 1.205 1.624 1.159 4.074 CAP Cipolletti 65 749 999 557 2.370 CAP El Alto Bariloche 52 669 1.021 619 2.361 CAP Bariloche 62 491 699 354 1.606 CAP Villa Regina 27 354 571 472 1.424 CAP Allen 29 386 381 265 1.061 CAP Viedma 13 312 393 268 986 CAP San Antonio Oeste 11 238 365 192 806 CAP El Bolsón 17 170 361 244 792 CAP Choele-Choel 7 235 312 200 754 CAP Cinco Saltos 28 279 265 171 743 Resto de agencias y bocas (14 sedes) 70 822 1.022 646 2.560 Total provincial 467 5.910 8.013 5.147 19.537

Programa Acompañar frenado y Consejos Federales sin reuniones

Al responder las consultas de Marks sobre políticas de género, el Ministerio de Justicia admitió que desde enero de 2025 no se registran nuevos pagos efectivos del Programa Acompañar. Según explicó la cartera, el plan —que ya había sido recortado de seis a tres cuotas por el Decreto 755/24— se encuentra en etapa de «relevamiento y readecuación operativa», por lo que no informó beneficiarias activas ni altas durante 2026. En paralelo, la Línea 144 opera con 71 agentes en sede nacional, y el patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia de género (Ley 27.210) cuenta en todo el país con apenas 35 profesionales: solo 1 en Río Negro (sin causas informadas en la planilla oficial) y 3 en Neuquén (con 16 personas patrocinadas en 2025 y 17 en 2026).

En el plano educativo, Capital Humano informó que en 2026 las Becas Progresar sumaron 392.984 adjudicados en el país entre los jóvenes de 18 a 35 años e incorporaron un curso virtual de educación financiera que será obligatorio en 2027. A su vez, en el ciclo de webinarios de Educación Sexual Integral (ESI) dictado junto al INFoD (4.034 inscriptos totales), Río Negro fue la segunda provincia con mayor participación (559 inscriptos), mientras que Neuquén registró 39.

La senadora rionegrina también dedicó 17 pedidos de informes a reclamar las actas de 2025 y 2026 de distintos órganos federales. Las respuestas confirmaron que no se celebraron reuniones en 2025 ni en 2026 del Consejo Federal de Hidrocarburos, del Consejo Federal de los Mayores, del Consejo Federal de Derechos Humanos ni del Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, mientras que el Consejo Federal de Desarrollo Social sesionó por última vez el 8 de octubre de 2024.

ATN en cero en 2026, Bosques Nativos, fruticultura y tierras en Bariloche

En materia fiscal y ambiental, los registros de la Vicejefatura de Gabinete confirmaron que Río Negro recibió un único Aporte del Tesoro Nacional (ATN) por $5.000 millones el 7 de febrero de 2025 bajo concepto de emergencia ígnea, social, económica, habitacional y agropecuaria, pero no percibió ningún ATN durante 2026. Seguridad Nacional reportó además partidas devengadas en «Servicios no personales» para la provincia por $15,04 millones en 2025 y $16,69 millones en 2026, sin poder precisar cuánto correspondió a la Comarca Andina.

Por la Ley de Bosques Nativos (26.331), la distribución aprobada para 2026 mediante la Resolución COFEMA 574/2026 repartió $15.843,01 millones en todo el país, ubicando a Río Negro por debajo de sus vecinas patagónicas:

Jurisdicción patagónica Fondo 30% ($) Fondo 70% ($) Total asignado 2026 ($) Neuquén 150.277.618 350.647.775 500.925.393 Chubut 137.413.335 320.631.115 458.044.450 Tierra del Fuego 114.730.793 267.705.185 382.435.978 Río Negro 74.246.533 173.241.911 247.488.444 Santa Cruz 61.920.123 144.480.287 206.400.410

Para la fruticultura afectada por heladas y granizo, Economía detalló que la emergencia agropecuaria (Resolución 217/26) habilitó prórrogas impositivas y suspensión de ejecuciones fiscales en General Roca, Avellaneda, Adolfo Alsina y El Cuy. Sin embargo, SENASA informó que entre enero de 2024 y el 11 de noviembre de 2026 ingresaron al país 10.451,33 toneladas de peras y manzanas frescas importadas, y reconoció que durante 2025 no realizó transferencias de fondos a Río Negro (en 2024 había girado $210,63 millones al ISCAMEN mendocino para proveer pupas estériles de mosca de los frutos a FUNBAPA).

Finalmente, frente al pedido de informes de Marks sobre la causa judicial tramitada en Bariloche donde se denunció la adquisición de más de 14.000 hectáreas en Cerro Carreras —en las nacientes del río Chubut y zona de frontera— mediante una presunta donación de 2 millones de dólares proveniente de Emiratos Árabes Unidos, el Ministerio de Justicia respondió que no cuenta con registros ni ha tomado conocimiento oficial de los hechos.

Régimen Penal Juvenil: las provincias deberán financiar sus propias obras y juzgados

Entre las definiciones institucionales del informe, el Ministerio de Justicia aclaró a Marks que el alcance financiero de la Ley 27.801, que bajó la edad de punibilidad a 14 años: admitió que la partida nacional de $23.739 millones prevista en su artículo 51 no fue concebida para cubrir la demanda operativa de las 24 jurisdicciones, por lo que cada provincia deberá financiar con recursos propios la adecuación de sus sistemas procesales, juzgados e institutos de detención especializados.

Asimismo, precisó que los convenios de colaboración vigentes no prevén transferencias de fondos y que hasta ahora solo fueron suscriptos con Mendoza, Salta, La Pampa, Santa Cruz y Catamarca.

Transporte sin subsidios, promoción turística y rutas aéreas

El Ministerio de Economía ratificó que Río Negro no recibe transferencias compensadoras para el transporte urbano y que el único aporte nacional vigente en 2026 es el Atributo Social Federal (SUBE), que financia de manera individual el 55% del boleto a jubilados, pensionados, titulares de AUH y AUE, veteranos de Malvinas, personal doméstico y monotributistas sociales.

En el sector turístico, la Secretaría de Turismo informó que reemplazó los subsidios directos a la demanda o al transporte por acuerdos sin costo fiscal con privados («Este verano elegí Argentina») y destacó acciones del INPROTUR enfocadas en la Patagonia —como el Buy Patagonia en Estados Unidos, la feria ITB China y ocho viajes de familiarización con 85 operadores extranjeros— que generaron más de 200 millones de impresiones digitales, equivalentes al 31% de toda la visibilidad promocional del país.

Por su parte, Economía proyectó que Aerolíneas Argentinas ofrecerá 9,6 millones de asientos domésticos entre julio de 2026 y marzo de 2027 (+10,3%), pero evitó responder sobre la ampliación de destinos patagónicos de LADE, alegando que sus aeronaves pertenecen a la Fuerza Aérea.

Cupo laboral trans, Ciudadanía por Inversión e INDEC

En otras respuestas a la senadora Marks, el Ministerio de Justicia reconoció que los relevamientos de 2025 y 2026 son parciales y no permiten determinar si el Estado nacional cumple el cupo laboral travesti-trans del 1% (Ley 27.636), detallando que el Ministerio de Desregulación informó cero contrataciones y Capital Humano cayó de 68 personas reportadas en 2025 a apenas 2 en 2026.

A su vez, Economía admitió que el programa de Ciudadanía por Inversión creado por el DNU 366/2025 aún no recibió ni tramitó ninguna solicitud porque la agencia encargada (APCI) sigue trabajando en su reglamentación operativa, evitó fijar un cronograma para actualizar la canasta de medición de la inflación (IPC) del INDEC tras la salida de Marco Lavagna e informó que en todo el país la Dirección Nacional de Política Hídrica solo ejecuta cuatro obras propias vinculadas a redes hidrológicas, estaciones meteorológicas y radares SINARAME.

Los reclamos que el Gobierno dejó sin respuesta

Más allá de las remisiones a otros expedientes o enlaces oficiales, el informe dejó en evidencia una serie de consultas puntuales de los senadores rionegrinos que los ministerios omitieron contestar dentro de sus propias respuestas:

Ciencia, energía nuclear e infraestructura en Bariloche: en la extensa respuesta sobre obra pública (Pregunta 955), Economía pasó por alto la totalidad de los requerimientos de Soria sobre el estado de inversión y ejecución en el Centro Atómico Bariloche —incluyendo la Planta Piloto de Producción de Iterbio-176, el desarrollo de electrolitos para baterías de ion-litio, el enriquecimiento de uranio por láser y las tecnologías cuánticas—, las obras de modernización del Instituto Balseiro, el edificio de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto de Bariloche y l a segunda etapa de reparación del Muelle Quetrihué.

en la extensa respuesta sobre obra pública (Pregunta 955), Economía pasó por alto la totalidad de los requerimientos de Soria sobre —incluyendo la Planta Piloto de Producción de Iterbio-176, el desarrollo de electrolitos para baterías de ion-litio, el enriquecimiento de uranio por láser y las tecnologías cuánticas—, las a segunda etapa de reparación del Zonas sin señal celular en rutas nacionales: al responder sobre infraestructura vial (Pregunta 815), el Ejecutivo omitió informar qué medidas se implementaron para resolver la falta de cobertura de telefonía móvil en amplios tramos de las rutas nacionales 23 y 151 en Río Negro.

al responder sobre infraestructura vial (Pregunta 815), el Ejecutivo omitió informar qué medidas se implementaron para Trabajadores alcanzados por Ganancias: en el capítulo laboral (Pregunta 973), Economía tampoco precisó cuántos trabajadores en relación de dependencia de Río Negro volvieron a tributar el Impuesto a las Ganancias entre diciembre de 2023 y 2026.

Mirá las preguntas de Martín Soria y Ana Marks y las respuestas de Diego Santilli