El acuerdo se suma a los entendimientos políticos que Gaido viene desarrollando con otros dirigentes. Foto: Florencia Salto.

La incorporación de Fuerza Libertaria a Primero Neuquén implica un nuevo paso en la ampliación política del espacio que conduce el intendente de la capital, Mariano Gaido.

Durante una conferencia de prensa en el mirador del río Neuquén, el concejal Joaquín Eguía confirmó que «Fuerza Libertaria no va a ser colectora de ningún espacio político«, sino que integrará la estructura política oficial con el objetivo de ampliar su presencia territorial y participar de la construcción electoral de 2027.

Fuerza Libertaria y Primero Neuquén: cómo funcionará el acuerdo

Fuerza Libertaria mantendrá su identidad partidaria, pero pondrá su estructura y sus equipos a disposición de una construcción común. El objetivo expresado por sus referentes es contribuir a que Primero Neuquén sea el espacio más votado de la provincia y obtenga la mayor cantidad de intendencias.

En esa línea, destacaron que el partido obtuvo el 8% de los votos en su última participación electoral, y resaltaron que el espacio cuenta con representación propia y una base de apoyo.

A su vez, Eguía señaló «quizás algunos ahora van a salir a hablar y es porque le dijimos que no, porque nosotros no pensamos en un proyecto político de una persona como nos han dicho, de que si se cae Milei se caen todos los de Neuquén. Igual no voy a hablar de otro espacio político».

Foto: Florencia Salto.

Aclaró también que la alianza no implica discutir posicionamientos electorales nacionales, sino concentrarse en una agenda común para Neuquén.

Anuncio de candidatos Primero Neuquén: «Sí, tiene fecha»

La incorporación del partido se produce antes de que el oficialismo anuncie sus candidaturas para la intendencia de la capital. Consultado sobre cuándo se conocerá la candidata o el candidato, Gaido respondió: «Estamos trabajando. Sí, tiene fecha».

El jefe comunal defendió el funcionamiento colectivo de su gestión y señaló que el crecimiento de la ciudad fue resultado del trabajo en equipo. «Hablar de personas en particular o que hemos sido artífices únicos de este crecimiento y esta ciudad que es un ejemplo en el país, es mentira«, remarcó.

En ese marco, ubicó la incorporación de Fuerza Libertaria como un aporte de nuevas ideas y equipos a la propuesta de gobierno que se prepara para 2027.

El acuerdo se suma a los entendimientos políticos que Gaido viene desarrollando con otros sectores, entre ellos el alcanzado con Ramón Rioseco, intendente de Cutral Co, para articular candidaturas y colectoras en distintas localidades.