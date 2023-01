Le pidió que pague el estacionamiento medido y lo agredió frente a sus hijos

Un operador del estacionamiento medido fue agredido por un conductor ayer por la tarde en Onelli y Elflein, en medio del llanto desesperada de sus pequeños hijos que permanecían en el interior del auto.

El hecho ocurrió el martes a las 18.55 cuando el operador de 18 años se acercó hasta un auto que estaba estacionado sobre la calle Elflein desde hacía algunos minutos para advertirle que debía pagar. «Observo que el conductor se encontraba en el interior y me acerco para pedirle que abone el estacionamiento. Me dijo que ya me pagaba. Cuando empecé a tomar los datos de la patente, me dijo que no me iba a abonar», relató el joven en la denuncia.

Ante esa actitud, le manifestó que si le llegaba una multa «no sería su culpa». En ese momento, contó, el hombre se bajó del auto «de manera prepotente» propinándole un golpe de puño en el pecho.

«Ahí lo traté de agarrar del cuello para pedirle que se calme porque tenía nenes en el auto y estaban llorando, pero él seguía con las agresiones verbales y físicas, hasta que me soltó y me quiso sacar una foto diciendo que me iba a escrachar», señaló.

El muchacho respondió con el pulgar para arriba y el hombre volvió a increparlo. Varias personas se acercaron para separarlos.

«En un momento, me arrebata el teléfono celular y se sube a su auto -un Suzuki Fun color gris-, pero no alcancé a tomar la patente. Por suerte, varias personas aportaron datos a la policía», dijo.