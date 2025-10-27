Cuatro detenidos en Roca por un robo en Villa Traful: una señal los delató y guio a la policía hasta un hotel

Los dispositivos robados fueron rastreados por GPS y llevaron a la policía hasta un hotel de Roca, donde se detuvo a los sospechosos.

Cuatro hombres fueron detenidos en Roca tras una investigación por un robo ocurrido el 25 de octubre en Villa Traful. El operativo fue llevado adelante por la policía de Río Negro con apoyo y en articulación con efectivos neuquinos, luego de que la víctima lograra rastrear los dispositivos sustraídos por GPS.

Según informó la fuerza, los artículos robados —entre ellos una computadora y auriculares— habían sido sustraídos del interior de dos vehículos en el sector de bajada de lanchas, sobre la Ruta Nacional 237, en jurisdicción de Alicurá.

Operativo en Roca

El seguimiento de la señal de uno de los dispositivos robados permitió localizarla en un hotel de General Roca. Allí, los investigadores identificaron a cuatro hombres que se alojaban en el lugar y que se movilizaban en una camioneta Volkswagen Amarok blanca.

Con la coordinación de la comisaría Tercera de Roca, los efectivos interceptaron el vehículo y detuvieron a los sospechosos, quienes fueron trasladados a la unidad policial para ser identificados. Se trata de hombres de entre 33 y 44 años, todos con domicilio en Necochea, provincia de Buenos Aires.

Secuestro de elementos y dinero

Por orden del juez de Garantías, se realizó una requisa vehicular en la sede policial, donde se encontraron elementos vinculados al robo: un par de auriculares Apple AirPods, un adaptador de 30W de la misma marca y 320 dólares en efectivo en billetes de distintas denominaciones.

El fiscal en turno impartió las directivas para continuar con la investigación. Los detenidos fueron notificados de la causa y quedaron a disposición de la Justicia. Posteriormente, recuperaron la libertad supeditada al avance del expediente judicial.