Madrugada violenta en Viedma: tres disparos dejaron un hombre herido en el barrio San Martín

Un hombre de 34 años resultó herido de bala en la madrugada de este martes en el barrio San Martín de Viedma, en un hecho que es investigado por la Policía de Río Negro. El episodio generó preocupación entre los vecinos del sector, donde se escucharon varias detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió tres disparos calibre 30: dos impactos en una pierna y uno en un brazo. Las lesiones fueron calificadas como de carácter leve, por lo que se encuentra fuera de peligro.

Tras el ataque intervino un equipo del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencia (Siarme), que asistió al herido en el lugar y lo trasladó al hospital Artémides Zatti para su evaluación médica. Luego de recibir atención, el hombre fue dado de alta y permanece en su domicilio.

Tras el violento episodio, se abrió una causa judicial

En el marco de la causa se iniciaron actuaciones judiciales bajo la carátula de «abuso de arma». La Policía continúa con las tareas investigativas para establecer las circunstancias del hecho e identificar al autor o los autores de los disparos.