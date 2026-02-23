Intentó robar mercadería en un comercio de limpieza en Bariloche y terminó detenido

Detuvieron a un hombre de 25 años cuando intentaba sustraer mercadería en un comercio de Bariloche.

Un hombre de 25 años fue detenido en Bariloche luego de intentar sustraer mercadería de un comercio ubicado en el kilómetro 7.400 de la Avenida de los Pioneros. El hecho ocurrió durante el fin de semana en un local dedicado a la venta de artículos de limpieza y perfumería, donde empleados advirtieron la maniobra a través de las cámaras de seguridad.

Detectado por cámaras

Según se informó, los trabajadores observaron cuando el sospechoso ocultaba distintos productos entre sus prendas con la intención de retirarse sin abonarlos.

De inmediato dieron aviso al personal policial que cumplía funciones de seguridad adicional en el sector.

Intercepción y recuperación

Los efectivos interceptaron al hombre cuando intentaba abandonar el comercio y procedieron a su detención.

Entre sus pertenencias llevaba artículos robados, que fueron recuperados y restituidos al local. El joven quedó a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.